Korkutan istatistik!

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 7 Kasım'da İngilizlerin güçlü temsilcilerinden Tottenham'ı ağırlayacak. İlk 3 maçında PAOK ve Elfsborg'u yenen Rigas ile berabere kalan Sarı-Kırmızılılar ilk ciddi sınavını önümüzdeki hafta verecek.

Cimbom, son 10 yıla bakıldığında evinde Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlara karşı oynadığı maçlarda kötü sonuçlar alıyor. Galatasaray bu süreçte oynadığı 13 maçta 7 kez yenilirken sadece 2 galibiyet çıkartabildi. 4 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-Kırmızılılar, 2021 yılında evinde Lazio'yu 1-0 yenmiş sonrasında ise Marsilya'yı 4-2'lik sonuçla geçmişti. Galatasaray son 10 yılda evinde oynadığı Avrupa maçlarında Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, PSG, Real Madrid, Bayern Münih ve Barcelona'ya kaybetti. Chelsea, Schalke, Manchester United ve Lazio ile berabere kaldı.