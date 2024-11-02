PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Korkutan istatistik!

7 Kasım’da Tottenham’ı ağırlayacak olan G.Saray, 5 büyük ligdeki rakiplere karşı son dönemde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Kasım 2024
Korkutan istatistik!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 7 Kasım'da İngilizlerin güçlü temsilcilerinden Tottenham'ı ağırlayacak. İlk 3 maçında PAOK ve Elfsborg'u yenen Rigas ile berabere kalan Sarı-Kırmızılılar ilk ciddi sınavını önümüzdeki hafta verecek.

Cimbom, son 10 yıla bakıldığında evinde Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlara karşı oynadığı maçlarda kötü sonuçlar alıyor. Galatasaray bu süreçte oynadığı 13 maçta 7 kez yenilirken sadece 2 galibiyet çıkartabildi. 4 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-Kırmızılılar, 2021 yılında evinde Lazio'yu 1-0 yenmiş sonrasında ise Marsilya'yı 4-2'lik sonuçla geçmişti. Galatasaray son 10 yılda evinde oynadığı Avrupa maçlarında Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, PSG, Real Madrid, Bayern Münih ve Barcelona'ya kaybetti. Chelsea, Schalke, Manchester United ve Lazio ile berabere kaldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin cinayetinde pes dedirten olay! Tutuklu Enes Güran’dan cezaevinde babası ve ağabeyi ile güle oynaya telefon görüşmesi
CHP’li başkanların koltuk sevdası hizmeti unutturdu! İşçiler isyan etti! Toplu grev var
İsrail’den Gazze Şeridi’nde yeni katliam! Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti
EMEKLİYE YENİ ZAM: 4 aylık enflasyon belli oluyor! Taban maaş ne olur? Hangi emekli kaç lira maaş alacak?
Standard & Poor’s S&P, Türkiye’nin kredi notunu B+dan BB-ye yükseltti
CHP’de hizmet yok söğüş var! Mansur Yavaş’ın Ebru Gündeş’e verdiği konser ücretinin 69 değil 90 milyon lira olduğu ortaya çıktı
Beşiktaş Sassuolo’nun yıldızı Armand Lauriente için yeniden devreye girdi!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye’nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalıdır!
CANLI | İsrail’e gece boyunca İHA yağmuru! Lübnan’da göç dayatması
Sokak röportajında PKK propagandası yapan Ali Çeven isimli provokatör tutuklandı |
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! Duğhan Başar Ahmedoğlu milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı
Hadsizliğe ve seviyesizliğe geçit yok! Başkan Erdoğan’dan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e 1 milyonluk tazminat davası
Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi kabul etti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yenidoğan Çetesi’ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Ergin’in dosyadan el çektirildiği iddialarını yalanladı.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi A Haber’de: Cezaevi ziyaretinde ne konuştular? | Narin Güran’ın cesedini taşıyan aracın incelenme görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA