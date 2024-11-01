Jose Mourinho antrenmanda İsmail Yüksek’le çarpışarak sakatlık yaşadı

Fenerbahçe Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürürken dünkü antrenmanda Jose Mourinho talihsiz bir olayla karşılaştı. İdmanda İsmail Yüksek'le çarpışan Mourinho hafif bir sakatlık yaşadı. Öte yandan Sarı-Lacivertli kulübün yeni otobüslerini tanıttığı etkinliğe gelen Portekizli hoca alanda sekerek görüntülendi. Tesis çıkışı futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Asbaşkan Acun Ilıcalı da yürümekte güçlük çeken Mourinho'ya eşlik etti. Sağ dizinden sakatlık yaşayan tecrübeli çalıştırıcının durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

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