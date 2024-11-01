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Gabriel Sara milli takıma göz kırpıyor!

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Dorival Junior, Gabriel Sara’yı Tottenham maçında izlettirecek. Sarı-Kırmızılılar, onun satışından yüksek gelir bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024
Gabriel Sara milli takıma göz kırpıyor!

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Galatasaray'ın İngiliz ekibi Norwich City'den transfer ettiği Gabriel Sara, ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Brezilyalı yıldızı, Beşiktaş maçında yaptığı 2 asistle dikkatleri çekmişti. En büyük hayalinin Brezilya Milli Takımı'nda forma giymek olduğu bilinen Sara, önemli bir eşiği atlamış durumda.

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Dorival Junior'un Galatasaray'ın Tottenham ile oynayacağı Avrupa Ligi maçına yetkili göndereceği öğrenildi. Rams Park'ta oynanacak maçta Sambacı yıldız, milli takım yetkilileri tarafından izlenecek. Galatasaray yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, "Gerçek Sara'yı henüz izlediğimizi düşünmüyorum. Sara, Brezilya Milli Takımı'na seçilirse Galatasaray'da tutamayız" ifadelerini kullanmıştı.

Sara, Brezilya Milli Takımı'na seçilirse değerinin daha da fazla artması bekleniyor. Süper Lig'de 5 asisti bulunan Sambacı, zirvede yer alıyor. 25 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 13 asiste imza atmıştı. Beşiktaş ile oynanan derbide 2 asist yapan Sara, Fenerbahçe'ye de Kadıköy'de gol atmayı başarmıştı.

VAZGEÇİLMEZİ ZIDANE!
Lider Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'nın performansını artırmasında köpeği Zidane'ın da payı büyük. Zidane'ın istanbul'a gelmesinden sonra 25 yaşındaki orta sahanın da performansı bir hayli arttı. Sara ondan vazgeçemiyor.

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