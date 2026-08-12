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Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit tanık Sultan Nur Ulu konuştu: "Annesini öldürmüş, size neler yapar?"

Sanatçı Güllü'nün (Güllü Tut) 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni görüntü ve bilgiler dosyaya girdi. Baş şüpheli Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, tanık Sultan Nur Ulu'nun olay sonrası yaşadığını öne sürdüğü korku ve tehditlere ilişkin ifadeleri yeniden gündeme geldi. Dosyada ayrıca Gülter'in yaptığı öne sürülen dikkat çekici internet aramaları da yer aldı.

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Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit tanık Sultan Nur Ulu konuştu: "Annesini öldürmüş, size neler yapar?"

Sanatçı Güllü'nün 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, soruşturma dosyasına giren yeni görüntüler ve internet aramaları dikkat çekti.

Güllü'nün yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadeleri de dosyadaki önemli başlıklardan biri oldu.

Güllü cinayetinde yeni detaylar. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Güllü cinayetinde yeni detaylar. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN YENİ DETAYLAR

Güllü'nün ölümünden birkaç gün sonra kaydedilen görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya sarılarak ağladığı görülüyor.

Sultan Nur Ulu, daha önce verdiği ifadesinde Güllü'nün pencereden itildiğini gördüğünü, ancak korktuğu için sustuğunu öne sürmüştü.

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Kör noktadaki sır perdesi: Güllü cinayetinde kapı kolu detayı! 7 saniyelik bekleyiş dikkat çekti

Kilit tanık Sultan Nur Ulu konuştu.Kilit tanık Sultan Nur Ulu konuştu.

SULTAN NUR ULU O GÖRÜNTÜLERİ ANLATTI

ATV'nin haberine göre Sultan Nur Ulu, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tuğyan Ülkem Gülter'e neden sarıldığını anlattı.

Video Oynatma İkonu Sanatçı Güllü soruşturmasında iddianame hazırlandı

Soruşturmada internet geçmişi incelendi.Soruşturmada internet geçmişi incelendi.

Ulu, kendisini korktuğu için geri çekemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yanınızda annesini pencereden atan birisi var. Bir ortamdasınız ağlıyorlar sizi videoya çekiyorlar. Sarılıyorlar ne yapabilirsiniz?"

Ulu, yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi: "Hayır istemiyorum bana sarılma git diyebilir misiniz? Çünkü yanınızdaki kişi annesini öldürmüş size neler yapar?"

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Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit tanık Sultan Nur Ulu konuştu: "Annesini öldürmüş, size neler yapar?"-5

"BEN BATARSAM SENİ DE SÜRÜKLERİM" İDDİASI

Sultan Nur Ulu, daha önceki ifadesinde Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisini, "Ben batarsam seni de sürüklerim" sözleriyle tehdit ettiğini iddia etmişti.

Öte yandan Ulu hakkında da yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit tanık Sultan Nur Ulu konuştu: "Annesini öldürmüş, size neler yapar?"-6

TUĞYAN'IN İNTERNET ARAMALARI DOSYADA

Soruşturma dosyasındaki dikkat çekici ayrıntılardan biri de Tuğyan Ülkem Gülter'in olay sonrasında yaptığı öne sürülen internet aramaları oldu.

Dosyaya göre Gülter'in "uyuşturucu vücuttan ne zaman atılır" ve "kokain saçtan ne zaman temizlenir" şeklinde aramalar yaptığı belirlendi.

Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit tanık Sultan Nur Ulu konuştu: "Annesini öldürmüş, size neler yapar?"-7

"ÇÖZÜLMEMİŞ DAVALAR" VE "SERİ KATİL DAVASI" ARAMALARI

Dosyaya yansıyan internet aramalarının bunlarla sınırlı olmadığı belirtildi. Gülter'in "çözülmemiş davalar" ve "seri katil davası" ifadelerini de araştırdığı tespit edildi.

Ayrıca Gülter'in "Dedektif Oyunu" isimli kutu oyununu da araştırdığı belirlendi.

Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit tanık Sultan Nur Ulu konuştu: "Annesini öldürmüş, size neler yapar?"-8

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Savcılık; mesajları, tanık anlatımlarını, ses kayıtlarını, bilirkişi raporlarını, olay sonrasındaki davranışları ve diğer delilleri birlikte değerlendirdi.

Hazırlanan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit tanık Sultan Nur Ulu konuştu: "Annesini öldürmüş, size neler yapar?"-10 Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit tanık Sultan Nur Ulu konuştu: "Annesini öldürmüş, size neler yapar?"-11 Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit tanık Sultan Nur Ulu konuştu: "Annesini öldürmüş, size neler yapar?"-12
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