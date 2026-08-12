Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit tanık Sultan Nur Ulu konuştu: "Annesini öldürmüş, size neler yapar?"

Soruşturmada internet geçmişi incelendi.

Ulu, kendisini korktuğu için geri çekemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yanınızda annesini pencereden atan birisi var. Bir ortamdasınız ağlıyorlar sizi videoya çekiyorlar. Sarılıyorlar ne yapabilirsiniz?"

Ulu, yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi: "Hayır istemiyorum bana sarılma git diyebilir misiniz? Çünkü yanınızdaki kişi annesini öldürmüş size neler yapar?"