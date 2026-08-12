1999 Gölcük depremi döneminde kapılarını açtıkları Haluk Levent'e yardım eden Kutlu ailesi, aradan geçen 27 yıla rağmen 5 milyon doları aşkın alacaklarını tahsil edemediklerini belirterek yargıya başvurdu. Ünlü ismin kendilerini hem dolandırdığını hem de silahlı tehditlerin hedefi haline getirdiğini öne süren aile, adalet çağrısında bulundu.

Haluk Levent 16 Temmuz 2026'da tutuklandı. (Fotoğraflar: Takvim fotoğraf arşivinden alınmıştır.)

"5 MİLYON DOLARIMIZI ALDI, SİLAHLA TEHDİT ETTİ!"

Ankara'da yaşayan Şaziye Kutlu ve ailesi de ünlü isim Haluk Levent tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek yargıya başvurdu. İddiaya göre Kutlu ailesi, Haluk Levent tarafından hem dolandırıldı hem de silahlı tehditlerin hedefi oldu. Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturma dosyasına her geçen gün bir yenisi eklenirken, ortaya atılan son iddialar gündeme bomba gibi düştü.

"BİZİM 5 MİLYON DOLARDAN FAZLA PARAMIZ GİTTİ"

Kutlu ailesi, 1999 Gölcük depremi döneminde Haluk Levent'e toplamda 5 milyon dolardan fazla borç verdiklerini öne sürdü.

Deprem çadırları yaptıran ancak bu çadırların parasını ödeyemediğini belirten Şaziye Kutlu, Levent'e bu süreçte 3 daire verdiklerini söyledi. Ünlü şarkıcının kendilerine verdiği çeklerin hiçbirinin karşılığının çıkmadığını vurgulayan Kutlu, 1999'daki zor günlerinde kapılarını açtıkları Haluk Levent yüzünden büyük bir yıkım yaşadıklarını ifade etti.

Haluk Levent'e 27 yıllık suçlama

"TEFECİLERİN ELİNE DÜŞTÜM, BENİ ÖLDÜRECEKLER"

Deprem çadırları yaptırdıktan sonra borçlarını ödeyemediğini söyleyerek Kutlu ailesinin kapısını çalan Haluk Levent, iddiaya göre tefecilerin eline düştüğünü ve hayat tehlikesinin bulunduğunu belirterek aileden destek istedi.

Bunun üzerine Kutlu ailesi yardıma koşarak 3 daireyi ve yüklü miktarda borcu Levent'e verdi. Ancak karşılığında aldıkları çeklerin tamamı karşılıksız çıktı. Paralarını geri istemek için İstanbul'daki bir ofise giden aile, burada silahlı adamlar tarafından karşılandı ve açıkça tehdit edildi.

"ELİMDE SİLAH ZORUYLA BİZE İMZALATTIĞI FERAGETNAMELER VAR, KARŞILIKSIZ ÇEKLER VAR, SENETLER VAR"

Muzaffer Köse'nin evlerine kadar gelerek kendilerini tehdit ettiğini belirten mağdur Şaziye Kutlu, aradan yıllar geçmesine rağmen tek bir kuruş bile alamadığını dile getirdi.

Kendisinin ve çocuklarının sürekli tehdit edildiğini belirten Kutlu, parasını tahsil edebilmek için Haluk Levent'i defalarca aradığını, adını duyurduğu AHBAP yapılanmasının içine de bu olaylar zinciri sayesinde dahil olduğunu kaydetti.

"İNSAN KENDİ PARASININ DİLENCİSİ OLUR MU?"

Tutuklanan Haluk Levent'in şoförü Zafer Yay'ın zaman zaman çocuklarına küçük miktarlarda para gönderdiğini belirten Şaziye Kutlu, milyarları bulan alacaklarının karşılığında ezildiğini ifade ederek isyan etti.

"EMİNİM HALUK CEZASINI ÇEKECEK"

Aradan geçen 27 yıla rağmen Haluk Levent'e verdiği borç parayı bir türlü geri alamayan Şaziye Kutlu, yetkililere seslendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrıda bulunan mağdur kadın, sürecin takipçisi olacağını ve Haluk Levent'in nihayetinde hak ettiği cezayı çekeceğine inandığını sözlerine ekledi.