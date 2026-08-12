Tezel'den RTÜK'e tepki: Yabancıya söz geçiremeyen yerli medyaya ceza yağdırıyor
Uluslararası dijital platformlar Türkiye’de milyarlarca liralık reklam gelirine çökerken, RTÜK’ün yerli yayıncılara uyguladığı ağır yaptırımlar tepki çekiyor. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, RTÜK'ün ATV'ye verdiği 8 milyon liralık cezayı eleştirerek, yabancı dijital platformların denetlenmediğine dikkat çekti. Tezel, yerli medyanın haksız bir sömürü düzeniyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Tezel, yabancı internet devlerinin Türkiye'den milyarlarca lira reklam geliri elde ederken vergi ödemediğini ve hiçbir yaptırıma tabi tutulmadığını belirtti. Çocukların dijital platformlardaki tehlikelere açık olduğunu belirten Mevlüt Tezel, RTÜK'ün sosyal medya devlerine ceza kesemezken yerli televizyon kanallarına 2025 yılında 146 milyon liralık ceza yağdırmasına sert tepki gösterdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) yerli yayın organlarına yönelik ceza politikası, uluslararası dijital platformların denetimsizliğiyle birleşince Türk televizyonculuğu büyük çıkmaza sürüklendi.
Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, RTÜK'ün yerli yayın organlarına uyguladığı cezaları eleştirdi.
Dijital platformların çocukları zehirlemesine karşın yetkisiz kalan RTÜK'ün yerli kanallara ağır bilançolar çıkardığını vurgulayan Tezel, televizyon yayıncılığının adeta kıskaca alındığını söyledi.
Dijital mecraların muazzam bir reklam gelirini yuttuğunu bildiren Tezel, reklam pazarındaki dehşet verici oranları paylaşarak uluslararası dijital şirketlerin yerli medyanın kaynağını emdiğini belirtti.
RTÜK'ün yerli yayıncılara kestiği cezaları rakamlarla gözler önüne seren Sabah yazarı Tezel, ağır yaptırımların sadece maddi cezalarla sınırlı kalmadığını bildirdi.
Yabancı şirketlerin hiçbir yükümlülük altına girmediğini kaydeden Mevlüt Tezel, sektörün acil bir düzenleme beklediğini hatırlattı. Tezel ayrıca çocukların dijital mecralarda maruz kaldığı tehlikelere dikkat çekti.
Mevlüt Tezel'in Sabah gazetesinde "Yabancılara söz geçiremeyen RTÜK, yerli medyaya ceza yağdırıyor" başlığıyla kaleme aldığı makalesinde şu ifadeler yer aldı:
RTÜK, ATV'ye, 'Esra Erol'da' programındaki içerik nedeniyle yaklaşık 8 milyon liralık idari para cezası verdi.
Cezaya gerekçe olarak programda bir çocuğun babasının kim olduğuna ilişkin DNA testi üzerinden yapılan tartışma gösterildi.
DNA testi tartışması çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine nasıl ve ne oranda etkiliyor acaba?
Türkiye'de 6-15 yaş grubu arasındaki çocukların yüzde 91,3'ü düzenli olarak internet kullanıyor.
Tahmini 12 milyon çocuk günde ortalama iki saatten fazla süreyi TikTok, YouTube, Instagram gibi platformlarda geçiriyor.
TikTok ve YouTube bağımlısı çocukların acaba kaçının gündüz vakti Esra Erol'u izleyip oradaki DNA tartışması yüzünden zihinsel gelişimi kötü etkilendi?
TikTok ve Instagram'da izledikleri son derece zararlı içeriklerin yanında DNA tartışması devede kulak kalır!
Hadi değerli RTÜK üyeleri DNA tartışmasını son derece zararlı buldular diyelim. Peki, aynı üyeler çocukları zehirlediği uluslararası birçok araştırmayla ortaya konmuş Tik-Tok, YouTube, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına ve dijital platformlara ne kadar ceza kesti?
Ortada ceza uygulayacak yasa yok ki!
Sadece bazı dijital platformlardaki dizi ve filmlerde zararlı içerik tespit edilip yayından kaldırıldı. Onlar da bir elin beş parmağını geçmez!
Aynı RTÜK, 2025 yılı boyunca TV ve radyo kanalları ile çeşitli yayın mecralarına tam 146 milyon 700 bin TL ceza kesti!
Para cezalarının yanı sıra çeşitli kanallara toplamda 25 gün ekran karartma (yayın durdurma) cezası verildi.
Haber ve yorum programları için çok sayıda program durdurma kararı alındı.
25 gün ekran karartma ve yayın durdurmanın kanallara maliyeti ise 146 milyon TL'den daha fazladır!
Devlet, sosyal medya çocukların gelişimini kötü etkilemesin diye yaş sınırı getiriyor.
RTÜK ise yerli medyayı olağan şüpheli görüyor ve ceza üstüne ceza yağdırıyor!
Tüm bu haksızlıklar yetmezmiş gibi bir de Google, YouTube, Instagram gibi dev internet şirketleri ve dijital platformlar yerli medyanın reklam gelirine çöküyor!
Türkiye'de dijital platformların reklam pazarı yüzde 76'ya yükselirken, 2024 yılında bu dijital platformların elde ettiği reklam geliri 158 milyar TL'ye çıktı.
2025 yılında ise bu gelirin 200 milyar TL olduğu tahmin ediliyor.
Yabancı internet devleri ve dijital platformlara para cezası kesilmiyor, vergi ödemiyorlar ve üstüne 200 milyar TL gelir elde ediyorlar.
Lisansı ve RTÜK payını ödeyenler ise Türk televizyonları!
Bizim medya, bu sömürü düzeninin son bulması için bir yasanın çıkmasını beklerken, RTÜK ceza yağdırıyor!
Medyamız yerel ve ulusal olmanın bir gram hayrını görmüyor. Aksine cezasını çekiyor!
Booking.com ve Airbnb'ye Türkiye'de yeni kurallar
Dış ticarette 7 ayda 8,9 milyar TL'lik ceza