Tezel'den RTÜK'e tepki: Yabancıya söz geçiremeyen yerli medyaya ceza yağdırıyor

Mevlüt Tezel'in Sabah gazetesinde "Yabancılara söz geçiremeyen RTÜK, yerli medyaya ceza yağdırıyor" başlığıyla kaleme aldığı makalesinde şu ifadeler yer aldı:

RTÜK, ATV'ye, 'Esra Erol'da' programındaki içerik nedeniyle yaklaşık 8 milyon liralık idari para cezası verdi.

Cezaya gerekçe olarak programda bir çocuğun babasının kim olduğuna ilişkin DNA testi üzerinden yapılan tartışma gösterildi.

DNA testi tartışması çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine nasıl ve ne oranda etkiliyor acaba?

Türkiye'de 6-15 yaş grubu arasındaki çocukların yüzde 91,3'ü düzenli olarak internet kullanıyor.

Tahmini 12 milyon çocuk günde ortalama iki saatten fazla süreyi TikTok, YouTube, Instagram gibi platformlarda geçiriyor.

TikTok ve YouTube bağımlısı çocukların acaba kaçının gündüz vakti Esra Erol'u izleyip oradaki DNA tartışması yüzünden zihinsel gelişimi kötü etkilendi?

TikTok ve Instagram'da izledikleri son derece zararlı içeriklerin yanında DNA tartışması devede kulak kalır!