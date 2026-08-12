Batı Şeria’da ateş çemberi: İsrail baskınları ve yerleşimci terörü fiili ilhaka dönüşüyor
İsrail’in Batı Şeria’da tırmandırdığı kanlı baskınlar, toplu yıkımlar ve cezasız kalan yerleşimci terörü bölgeyi tarihin en kritik eşiğine getiriyor. Bir yandan İsrail ordusu diğer yandan da yerleşimciler Filistinlilere saldırıyor. Birleşmiş Milletler, yaşananların münferit olmadığını ve göz göre göre "fiili bir ilhaka" dönüştüğü konusunda uyarıda bulundu.
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıları her geçen gün daha da artırıyor. İsrail güçleri salı günü en az 23 Filistinliyi tutukladı ve çok sayıda evi yıktı. Birleşmiş Milletler (BM) ise bölgedeki durumun "kritik bir noktada" olduğu uyarısında bulunuyor.
BATI ŞERİA'DA İSRAİL TERÖRÜ
Salı günü gerçekleşen tutuklamalar ve yıkımlar, aralarında su boru hattının bir kısmının tahrip edildiği Hırbet er-Ras el-Ahmer köyünün de bulunduğu Filistin köylerine onlarca İsrailli yerleşimcinin saldırı ve baskınlarını sürdürdüğü sırada geldi.
Filistin haber ajansı Wafa'ya göre, salı günü gözaltına alınanlar arasında biri engelli olmak üzere iki çocuk ile Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki El-Hadidiye'de hayvanlarını otlatırken yakalanan bir adam da bulunuyor.
HAKSIZ YERE GÖZALTINA ALDILAR, EVLERİNİ YIKTILAR
Cenin valiliğinde en az 11 kişi daha tutuklanırken Beytüllahim bölgesinde beş kişi gözaltına alındı.
Nablus'un güneybatısındaki Tal köyünde İsrail güçleri, 24 Temmuz'da İsrailli yerleşimcilerle yaşanan çatışmada öldürülen dört Filistinliden biri olan Faruk Ramadan'ın evini yıktı. Olayda iki İsrailli de öldü.
İsrail, insan hakları örgütlerinin toplu cezalandırma olarak kınadığı bir yaklaşımla, İsraillilere yönelik saldırılara karışan Filistinlilerin akrabalarına ait evleri yıkma politikasını sürdürüyor.
AYDA ORTALAMA 122 EV
Wafa'nın bildirdiğine göre, İsrail güçleri ayrıca El Halil vilayetine bağlı Yatta yakınlarında başka bir evi daha yıktı ve buradaki bir su kuyusunu doldurarak dokuz Filistinlinin yerinden edilmesine neden oldu. Anza köyündeki on iki ticari depo ile Yarza köyündeki bir tarım tesisi de buldozerlerle yıkılırken El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da İsrail güçleri, Hallat el-Dabaa okulunun yanı sıra çok sayıda ev ve tarımsal yapı için yıkım bildiriminde bulundu.
BM verilerine göre İsrail, bu yıl her ay ortalama 122 Filistin yapısını yıktı.
YERLEŞİMCİLERİN SALDIRILARI DA ARTTI
Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet sadece İsrail ordusundan değil, aynı zamanda İsrailli yerleşimcilerden de geliyor. Onlarca yerleşimci el-Muğayyir'de tarlalarını süren bir grup Filistinliye saldırarak aralarında üç çocuk ve iki kadının bulunduğu altı kişiyi yaraladı.
El Cezire yerleşimcilerin vadinin bir kısmını da ateşe verdiğini ve yakındaki evlere saldırdığını söyledi.
El Cezire'nin bildirdiğine göre El-Muğayyir topraklarının yüzde 60'ından fazlası İsrail ordusu tarafından el konulurken İsrailli yerleşimciler köyde en az 11 yasadışı karakol kurarak çiftçilerin topraklarına erişimini engelledi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 119 Filistin topluluğu son üç yılda tam da bu saldırılar yüzünden yerinden edildi. Filistinliler kendi topraklarında izinsiz girenler gibi muvamele görürken İsrailli yerleşimciler cezalandırılmaksızın kesip biçiyor, yakıyor ve toprakları çalıyor.
Wafa'ya göre Hırbet Ras el-Ahmar'da yerleşimciler ana su boru hattının bazı kısımlarını da tahrip ederek 30 Filistinli çoban ailenin ve yakındaki çiftliklerin su akışını kesti.
Filistin Kızılayı'na göre Nablus'un kuzeybatısındaki Burka'da, İsrail güçlerinin bir baskın sırasında sakinlere saldırması sonucu aralarında iki çocuğun da bulunduğu altı Filistinli yaralandı. Yerleşimciler ayrıca Nablus bölgesindeki Avarta, Osarin ve Sarra köylerine de baskın düzenledi.
İSRAİL SEÇİMİ YAKLAŞIRKEN SALDIRILAR ARTTI
Bu saldırılar, İsrail'in ekim ayındaki parlamenter seçimlere hazırlanmasıyla birlikte işgal altındaki Batı Şeria genelinde İsrail güçleri ve yerleşimcilerin şiddet olaylarındaki tırmanışın bir parçasını oluşturuyor.
BM'DEN 'FİİLİ İLHAK' UYARISI
Salı günü BM Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, Batı Şeria'nın "kırılma noktasında" olduğunu söyledi.
Alakbarov, İsrail güçleri ve yerleşimcilerin bu yıl şimdiye kadar işgal altındaki topraklarda 18'i çocuk olmak üzere 76 Filistinliyi öldürdüğünü, yerleşimci şiddeti, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle aralarında çocukların neredeyse yarısını oluşturduğu yaklaşık 3.800 Filistinlinin yerinden edildiğini belirtti.
BM'nin 2026 yılında yaklaşık 260 Filistin topluluğunda can kaybı veya mal hasarıyla sonuçlanan 1.430'dan fazla yerleşimci saldırısını belgelendirdiğini ve bunların birçoğunun İsrail güçlerinin varlığında gerçekleştirildiğini ifade etti. Ocak 2023'ten bu yana, 47'si tamamen yerinden edilenler de dahil olmak üzere 127 Filistin topluluğu tamamen veya kısmen yerinden edilirken bu durum 6.390'dan fazla kişiyi etkiledi.
"MÜNFERİT GELİŞMELER DEĞİL"
Alakbarov, bir zamanlar ağırlıklı olarak İsrail'in tam sivil ve güvenlik kontrolüne sahip olduğu C Bölgesi'nde yoğunlaşan yerleşimci saldırılarının giderek A ve B Bölgelerine de yayıldığını söyledi.
Alakbarov, İsrail makamlarının bu yıl işgal altındaki Doğu Kudüs'teki 5.160 konut dahil olmak üzere Batı Şeria genelinde yaklaşık 12.360 yerleşim konutunu da ilerlettiğini veya onayladığını söyledi ve "Bunlar münferit gelişmeler değil, birbiriyle bağlantılı adımlardır" diyerek bunların işgal altındaki Batı Şeria'yı yeniden şekillendirdiğini, Filistin yönetimini zayıflattığını ve "fiili ilhakı" ilerlettiğini belirtti.