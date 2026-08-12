Batı Şeria’da ateş çemberi: İsrail baskınları ve yerleşimci terörü fiili ilhaka dönüşüyor

BM verilerine göre İsrail, bu yıl her ay ortalama 122 Filistin yapısını yıktı.

Wafa'nın bildirdiğine göre, İsrail güçleri ayrıca El Halil vilayetine bağlı Yatta yakınlarında başka bir evi daha yıktı ve buradaki bir su kuyusunu doldurarak dokuz Filistinlinin yerinden edilmesine neden oldu. Anza köyündeki on iki ticari depo ile Yarza köyündeki bir tarım tesisi de buldozerlerle yıkılırken El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da İsrail güçleri, Hallat el-Dabaa okulunun yanı sıra çok sayıda ev ve tarımsal yapı için yıkım bildiriminde bulundu.

Batı Şeria.

YERLEŞİMCİLERİN SALDIRILARI DA ARTTI

Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet sadece İsrail ordusundan değil, aynı zamanda İsrailli yerleşimcilerden de geliyor. Onlarca yerleşimci el-Muğayyir'de tarlalarını süren bir grup Filistinliye saldırarak aralarında üç çocuk ve iki kadının bulunduğu altı kişiyi yaraladı.

El Cezire yerleşimcilerin vadinin bir kısmını da ateşe verdiğini ve yakındaki evlere saldırdığını söyledi.

El Cezire'nin bildirdiğine göre El-Muğayyir topraklarının yüzde 60'ından fazlası İsrail ordusu tarafından el konulurken İsrailli yerleşimciler köyde en az 11 yasadışı karakol kurarak çiftçilerin topraklarına erişimini engelledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 119 Filistin topluluğu son üç yılda tam da bu saldırılar yüzünden yerinden edildi. Filistinliler kendi topraklarında izinsiz girenler gibi muvamele görürken İsrailli yerleşimciler cezalandırılmaksızın kesip biçiyor, yakıyor ve toprakları çalıyor.

Wafa'ya göre Hırbet Ras el-Ahmar'da yerleşimciler ana su boru hattının bazı kısımlarını da tahrip ederek 30 Filistinli çoban ailenin ve yakındaki çiftliklerin su akışını kesti.

Filistin Kızılayı'na göre Nablus'un kuzeybatısındaki Burka'da, İsrail güçlerinin bir baskın sırasında sakinlere saldırması sonucu aralarında iki çocuğun da bulunduğu altı Filistinli yaralandı. Yerleşimciler ayrıca Nablus bölgesindeki Avarta, Osarin ve Sarra köylerine de baskın düzenledi.