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Mecidiyeköy'deki metro çilesi yıl sonuna kadar bitmeyecek

İstanbul trafiğinin en önemli can damarlarından M7 Metro Hattı’nda yaşanan çökme krizi çözülemiyor. 27 Nisan’da seferlere kapatılan Mecidiyeköy-Nurtepe güzergahındaki çalışmaların ancak yıl sonuna doğru tamamlanabileceği açıklandı. İBB yönetiminin bir durağı aylarca onaramaması, ulaşımda olumsuz bir rekor olarak kayıtlara geçti. Çağlayan ve Kağıthane duraklarının da devre dışı kalmasıyla birlikte vatandaşlar, 7 dakikalık yolu otobüsle 35 dakikada gitmek zorunda bırakılıyor. Yeni metro hatları inşa edemeyen İBB yönetiminin, mevcut hatlardaki sorunları dahi aylarca çözememesi, mega kentin ulaşım altyapısını felç ediyor.

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Mecidiyeköy'deki metro çilesi yıl sonuna kadar bitmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini CHP'nin ele geçirdiği 2019 yılından bu yana sıfırdan projelendiren hiçbir metro projesi hayata geçirilmezken, sadece bir duraktaki arızanın dahi aylarca giderilememesi acziyetin boyutunu gözler önüne seriyor.

İstanbullular, metro ile seyahat süresinin azalmasını beklerken sürenin daha da uzaması gerçeğiyle yüzleşiyor.

CHP yönetiminin ilk dönemlerinde yürüyen merdiven arızaları ve çalışmayan asansörlerle gündeme gelen İstanbul metroları beceriksizlik nedeniyle artık komple kapanma evresine geçmiş durumda.

Mecidiyeköy'deki metro çilesi yıl sonuna kadar bitmeyecek-1

İBB'NİN BULDUĞU "MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMÜ": MECİDİYEKÖY YIL SONUNA KADAR KAPALI

Her gün 2 milyon yolcunun kullandığı M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy durağını 4 aydır kapalı tutan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, onarım çalışmalarının 4 ay daha sürebileceğini duyurdu.

Yeraltı sularının oluşturduğu tahribat nedeniyle rayların hasar görmesi sonucu Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki seferler 27 Nisan tarihinde durdurulmuştu.

İstanbul'daki yoğun yağışlar sebebiyle hatta deformasyon yaşandığını aktaran İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, "Mümkün mertebe bu yılın sonuna doğru ve yıl sonuna kalmadan bu hattımızı bitirmek için bu bulduğumuz mühendislik çözümüyle çalışıyor olacağız." dedi.

Mecidiyeköy'deki metro çilesi yıl sonuna kadar bitmeyecek-2

7 DAKİKALIK MESAFE 35 DAKİKAYA ÇIKTI

Bir türlü bitmeyen onarım çalışmaları kapsamında metro hattının en yoğun istasyonlarından Çağlayan ve Kağıthane durakları kapatıldı.

İBB yönetimi güzergah üzerinde ücretsiz otobüs seferleri başlattı.

Normal şartlarda 7 dakikada geçilen mesafenin süresi, metro hattının kapalı olması sebebiyle 35 dakikaya kadar çıktı.

İstanbullular CHP döneminde geçen 6 yılda seyahat süresinin azalmasını beklerken yollarda daha fazla vakit kaybetme gerçeğiyle yüzleşti.

Mecidiyeköy'deki metro çilesi yıl sonuna kadar bitmeyecek-3

Mecidiyeköyde metro ve metrobüs alt geçidini su bastıMecidiyeköyde metro ve metrobüs alt geçidini su bastı
Mecidiyeköy'de metro ve metrobüs alt geçidini su bastı

KIRMAYA DEVAM

Bölgedeki onarım faaliyetlerinin sürdüğünü bildiren İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanvekili Erman Eryılmaz, "Hattın deforme olan bölgesinde, yaklaşık 60 metrelik bir kısımda kırım çalışmalarını tamamlamak üzereyiz." ifadelerini kullandı.

Sadece 60 metrelik bir alandaki çalışmanın toplamda 8 ay sürecek eziyete dönüşmesi İstanbul'un içerisinde bulunduğu yerel yönetim krizini bütün çıplaklığıyla yansıttı.

Mecidiyeköy'deki metro çilesi yıl sonuna kadar bitmeyecek-4

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İstanbul’da ulaşım çöktü! M7 metrosunda izdiham: Vatandaş isyanda

İLK BECERİKSİZLİK DEĞİL

Aynı hattın Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki bölümünde 2021 yılında benzer bir nedenle 8 ay süren onarım çalışması yapılmıştı.

Sadece bir duraktaki arızanın giderilme çalışmasının bir kez daha 8 ay sürecek olmasıyla İBB yeniden olumsuz rekor kıracak.

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M7 Yıldız-Mahmutbey metrosunda arıza: Seferler durdu, yolcular tünelde yürüdü

YAPAMIYORLAR YAPILANI DA SÜRDÜREMİYORLAR

M7 Metro Hattı 2020 yılında açılarak Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasını raylı sistemle bağlamış, yine AK Parti döneminde başlatılan çalışma 2023 yılında bitirilerek hat Yıldız'a kadar uzatılmıştı.

İBB'yi CHP'nin devraldığı 2019 yılından bugüne kadar sıfırdan projelendirilen hiçbir metro projesi hayata geçirilmedi. İBB yönetimi sadece AK Parti döneminde yapımına başlanan metroları bitirebilirken çok sayıda proje yarım bırakıldı, bazılarının inşası ise Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi.

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