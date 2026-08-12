Mecidiyeköy'deki metro çilesi yıl sonuna kadar bitmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini CHP'nin ele geçirdiği 2019 yılından bu yana sıfırdan projelendiren hiçbir metro projesi hayata geçirilmezken, sadece bir duraktaki arızanın dahi aylarca giderilememesi acziyetin boyutunu gözler önüne seriyor.

İstanbullular, metro ile seyahat süresinin azalmasını beklerken sürenin daha da uzaması gerçeğiyle yüzleşiyor.

CHP yönetiminin ilk dönemlerinde yürüyen merdiven arızaları ve çalışmayan asansörlerle gündeme gelen İstanbul metroları beceriksizlik nedeniyle artık komple kapanma evresine geçmiş durumda.

İBB'NİN BULDUĞU "MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMÜ": MECİDİYEKÖY YIL SONUNA KADAR KAPALI

Her gün 2 milyon yolcunun kullandığı M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy durağını 4 aydır kapalı tutan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, onarım çalışmalarının 4 ay daha sürebileceğini duyurdu.

Yeraltı sularının oluşturduğu tahribat nedeniyle rayların hasar görmesi sonucu Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki seferler 27 Nisan tarihinde durdurulmuştu.

İstanbul'daki yoğun yağışlar sebebiyle hatta deformasyon yaşandığını aktaran İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, "Mümkün mertebe bu yılın sonuna doğru ve yıl sonuna kalmadan bu hattımızı bitirmek için bu bulduğumuz mühendislik çözümüyle çalışıyor olacağız." dedi.

7 DAKİKALIK MESAFE 35 DAKİKAYA ÇIKTI

Bir türlü bitmeyen onarım çalışmaları kapsamında metro hattının en yoğun istasyonlarından Çağlayan ve Kağıthane durakları kapatıldı.

İBB yönetimi güzergah üzerinde ücretsiz otobüs seferleri başlattı.

Normal şartlarda 7 dakikada geçilen mesafenin süresi, metro hattının kapalı olması sebebiyle 35 dakikaya kadar çıktı.

İstanbullular CHP döneminde geçen 6 yılda seyahat süresinin azalmasını beklerken yollarda daha fazla vakit kaybetme gerçeğiyle yüzleşti.

KIRMAYA DEVAM

Bölgedeki onarım faaliyetlerinin sürdüğünü bildiren İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanvekili Erman Eryılmaz, "Hattın deforme olan bölgesinde, yaklaşık 60 metrelik bir kısımda kırım çalışmalarını tamamlamak üzereyiz." ifadelerini kullandı.

Sadece 60 metrelik bir alandaki çalışmanın toplamda 8 ay sürecek eziyete dönüşmesi İstanbul'un içerisinde bulunduğu yerel yönetim krizini bütün çıplaklığıyla yansıttı.

İLK BECERİKSİZLİK DEĞİL

Aynı hattın Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki bölümünde 2021 yılında benzer bir nedenle 8 ay süren onarım çalışması yapılmıştı.

Sadece bir duraktaki arızanın giderilme çalışmasının bir kez daha 8 ay sürecek olmasıyla İBB yeniden olumsuz rekor kıracak.

YAPAMIYORLAR YAPILANI DA SÜRDÜREMİYORLAR

M7 Metro Hattı 2020 yılında açılarak Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasını raylı sistemle bağlamış, yine AK Parti döneminde başlatılan çalışma 2023 yılında bitirilerek hat Yıldız'a kadar uzatılmıştı.

İBB'yi CHP'nin devraldığı 2019 yılından bugüne kadar sıfırdan projelendirilen hiçbir metro projesi hayata geçirilmedi. İBB yönetimi sadece AK Parti döneminde yapımına başlanan metroları bitirebilirken çok sayıda proje yarım bırakıldı, bazılarının inşası ise Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi.