Burkay Karatepe'nin ablasının FETÖ'cülere lojistik destek verdiği ortaya çıktı

Hain Burkay Karatepe

'SADECE A PLANIYLA YOLA ÇIKMIŞSINIZ'

Yazışmalardaki en vurucu kısım, 2016'da tutuklanan ve 2017'de tahliye olan abla Karatepe'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimindeki başarısızlıktan yakınması oldu.

Kardeşine kızan abla Karatepe'nin, "İkimiz gideceğiz buradan. A'dan Z'ye kadar tüm planlar yapıldı. Sizin gibi salak mı bunlar. Sadece A planıyla yola çıkmışsınız, onda da tuzağa düşmüşsünüz hepiniz. Her şey yurt dışına çıktı zaten. Tüm mal, para yıllardan beri. Şimdi her şeye hazır bekliyoruz" dediği belirlendi. Abla Karatepe'nin kardeşini firarda tutmak ve yurt dışına kaçırmak için adım adım yönlendirmede bulunduğu ortaya çıktı. Kardeşine sunduğu kaçış stratejisinde şu ifadeler yer aldı: "Arapça şart, öğrenmen lazım. Çünkü tipine en müsait ırk Arap. Evi satacağız, parayı takip edecekler nereye harcıyor diye. Pasa (pasaport), kimlik falan zaman alan işler." Abla Karatepe'nin kaçış için Suriye ve İran rotalarını planladığı da görüldü.