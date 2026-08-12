Burkay Karatepe'nin ablasının FETÖ'cülere lojistik destek verdiği ortaya çıktı
Marmaris’te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan Burkay Karatepe’ye lojistik destek sağlayan ablası Ayşe Alanur Karatepe tutuklandı. Abla Karatepe’nin kardeşiyle ortak mail adresindeki gizli yazışmaları iş birliğini ortaya çıkardı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'ye lojistik destek sağlayan ablası Ayşe Alanur Karatepe (44) geçtiğimiz günlerde yakalandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan mimar abla Karatepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, 10 yıllık firarın arkasındaki beyin olduğu belirlenen abla Karatepe'nin kardeşiyle ortak mail adresinin 'taslaklar' klasörüne kaydettikleri Word dosyaları üzerinden yaptığı gizli yazışmalara ulaştı.
'SADECE A PLANIYLA YOLA ÇIKMIŞSINIZ'
Yazışmalardaki en vurucu kısım, 2016'da tutuklanan ve 2017'de tahliye olan abla Karatepe'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimindeki başarısızlıktan yakınması oldu.
Kardeşine kızan abla Karatepe'nin, "İkimiz gideceğiz buradan. A'dan Z'ye kadar tüm planlar yapıldı. Sizin gibi salak mı bunlar. Sadece A planıyla yola çıkmışsınız, onda da tuzağa düşmüşsünüz hepiniz. Her şey yurt dışına çıktı zaten. Tüm mal, para yıllardan beri. Şimdi her şeye hazır bekliyoruz" dediği belirlendi. Abla Karatepe'nin kardeşini firarda tutmak ve yurt dışına kaçırmak için adım adım yönlendirmede bulunduğu ortaya çıktı. Kardeşine sunduğu kaçış stratejisinde şu ifadeler yer aldı: "Arapça şart, öğrenmen lazım. Çünkü tipine en müsait ırk Arap. Evi satacağız, parayı takip edecekler nereye harcıyor diye. Pasa (pasaport), kimlik falan zaman alan işler." Abla Karatepe'nin kaçış için Suriye ve İran rotalarını planladığı da görüldü.
Bir yazışmada illegal yoldan kaçış planlarını aktaran abla Karatepe, "İnşallah bir kış daha orada değil de güzel bir ülkede geçiririz beraber... Spora başladım koşabileyim diye beraber gideceğiz, güçlü ol, paraya acıma" ifadelerini kullandı. 2025 tarihli bir yazışmada ise 6 Şubat 2023 depremlerini kastederek, "Aslında 2 yıl önce deprem zamanı tam karmaşa vaktiydi, düşünemedik. Değerlendiremedik bunu..." diyerek hayıflandığını da dile getirdi. "Word Doküman-5" belgesinde ise ablanın siyasi beklentilerini kardeşine aktardığı görüldü: "2021 Haziran gibi seçim olabilir durum bize 2-3 yıl stabil. Avukatla görüştüm bu süreci böyle geçireceğiz bekleyeceğiz."
'SORUYA CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM'
Tüm yazışmalar ve yüz yüze buluştuğuna dair kanıtlara rağmen emniyetteki ifadesinde yöneltilen suçlamaları reddeden Ayşe Alanur Karatepe, taslak mail haberleşmesini hatırlamadığını öne sürdü. "Burkay Karatepe ile yüz yüze veya başka bir vasıta ile görüşmeniz oldu mu?" sorusuna ise "Bu soruya cevap vermek istemiyorum" dedi.
Karatepe savunmasında, "Terör örgütüne yardım etmedim. Yaptığım her şey 1. dereceden kan bağım olan kardeşim içindir" ifadelerini kullandı.
HEP PAZAR OLMASIN ARADA ŞAŞIRTALIM
Geçtiğimiz yıllarda vefat eden Baba Karatepe için "arkadaş" kod adını kullanan abla, babasının rahatlığından şikâyet ederek "Geniş, umursamaz. Ödüm kopuyor bu geri zekâlının rahatlığından" ifadelerini kullandı. Ayrıca deşifre olmamak için buluşma günlerini sürekli değiştirdiklerini "Hep pazar olmasın, arada şaşırtalım" sözleriyle aktardı.