Çelik, Mecliste 467 kabul oyuyla "yepyeni bir dönem" açıldığını belirterek Hatimoğulları'nın ilk açıklamalarında AK Parti ve hükümeti hedef almasına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in paylaşımı (Fotoğraflar AA ve sosyal medyadan alınmıştır.)

"İFADELERİNİ REDDEDİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dem Parti Eş Genel Başkanı Sn Tülay Hatimoğulları'nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz. Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken, Dem Parti Eş Genel Başkanı'nın ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir."

Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine üyeleri, AK Parti yetkilileri ve parti kadrolarının İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıktığını söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir."