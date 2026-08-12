AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Tülay Hatimoğulları'na Netanyahu tepkisi: "Bu açıklamasını düzeltmelidir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın AK Parti ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi. Hatimoğulları'nın Netanyahu'nun sözlerine referans vermesini eleştiren Çelik, "Sn Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir" ifadelerini kullandı. DEM'li Hatimoğlulları, önceki gün katıldığı yayında "Türkiye İsrail'e "Sen Filistin'i işgal etmekten vazgeç" dediğinde, Netanyahu buna karşılık "E sen de Kürtleri dövmekten vazgeç" yanıtı veriyor" demişti. İsrail'in bölge üzerindeki kirli tezgahını dağıtacak süreci İsrail'in sözcülüğünü yaparak sabote etmeye kalkmıştı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın AK Parti ve hükümete yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, Hatimoğulları'nın sözlerini reddettiklerini belirterek açıklamasını düzeltmesi çağrısında bulundu.''Bu açıklamasını düzeltmelidir''
Çelik, Mecliste 467 kabul oyuyla "yepyeni bir dönem" açıldığını belirterek Hatimoğulları'nın ilk açıklamalarında AK Parti ve hükümeti hedef almasına tepki gösterdi.
"İFADELERİNİ REDDEDİYORUZ"
AK Parti Sözcüsü Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Dem Parti Eş Genel Başkanı Sn Tülay Hatimoğulları'nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz. Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken, Dem Parti Eş Genel Başkanı'nın ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir."
Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine üyeleri, AK Parti yetkilileri ve parti kadrolarının İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıktığını söyledi.
"Sayın Cumhurbaşkanımız, Kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir."
NETANYAHU SÖZLERİNE REFERANS TEPKİSİ
Çelik, Hatimoğulları'nın açıklamasında Netanyahu'nun sözlerine referans vermesine de tepki gösterdi.
"Sn Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz."
Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'de ve dünyada "insanlık ittifakı"nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahiplenerek referans vermez."
"AÇIKLAMASINI DÜZELTMELİDİR"
Ömer Çelik, paylaşımının sonunda Tülay Hatimoğulları'na açıklamasını düzeltmesi çağrısında bulundu.
"Sn Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır."
İSRAİL'İN TEZGAHINI DAĞITACAK SÜRECİ İSRAİL SÖZCÜLÜĞÜ YAPARAK SABOTE ETME PEŞİNDE
Katil Netanyahu'yu referans alıp provokasyona kalkan Hatimoğlulları, önceki gün katıldığı yayında "Türkiye İsrail'e "Sen Filistin'i işgal etmekten vazgeç" dediğinde, Netanyahu buna karşılık "E sen de Kürtleri dövmekten vazgeç" yanıtı veriyor" demişti.
Terörsüz Türkiye sürecinin en kritik aşamasında İsrail'in söylemleriyle sabotaja girişen DEM Eş Başkanına talimatın kimden geldiği merak konusu.
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