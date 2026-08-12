Ronaldo ile Georgina Rodríguez evlendi: Düğüne dair sadece bu fotoğraf geldi!
Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile model Georgina Rodríguez, 11 Ağustos 2026'da Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen gizli bir nikâh töreniyle dünyaevine girdi. Töreni sır gibi saklayan ünlü çift, merakla beklenen düğün sonrası yalnızca tek bir kare paylaştı.
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez cephesinde uzun süredir beklenen gün geldi. 41 yaşındaki Portekizli futbolcu ile 32 yaşındaki model Georgina Rodríguez, 11 Ağustos 2026'da resmi olarak evlendi. Özel hayatlarını gözlerden uzak tutma konusundaki kararlılıklarını düğünlerinde de sürdüren dünyaca ünlü çift, törene ilişkin yalnızca tek bir kareyi kamuoyuna sundu.
MADEIRA BEKLENİYORDU, CASCAIS'TE EVLENDİLER
Düğün öncesinde uluslararası basında törenin nerede yapılacağına dair pek çok iddia ortaya atılmıştı. Özellikle Ronaldo'nun memleketi Portekiz'in Madeira Adası öne çıkarılsa da ünlü çift herkesi ters köşeye yatırdı.
Nikâh için Portekiz'in Cascais kentini tercih eden ikili, töreni oldukça küçük, özel ve samimi bir organizasyon olarak gerçekleştirdi.
RONALDO'DAN SOSYAL MEDYADA TEK KARE
Sır gibi saklanan nikâhın ardından Ronaldo, sosyal medya hesabından Georgina ile ellerinin ve yeni evlilik yüzüklerinin yer aldığı bir fotoğraf yayımladı. Ünlü futbolcu paylaşımına yalnızca "C❤️G" notunu düşerken, yılın düğününden kamuoyuna yansıyan ilk ve tek görüntü bu kare oldu. PEOPLE'ın aktardığı bilgilere göre, özel atmosferde kıyılan nikâha çiftin beş çocuğu da katıldı.
EVLİLİK EVLENME TEKLİFİNDEN TAM BİR YIL SONRA GELDİ
Aşk hikâyelerinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise nikâhın tarihi oldu. Georgina Rodríguez, tam bir yıl önce, 11 Ağustos 2025'te Ronaldo'nun kendisine evlenme teklif ettiğini duyurmuştu.
İspanyol model, devasa pırlanta yüzüğünü gösterdiği paylaşımına "Evet, kabul ediyorum. Bu hayatta ve tüm hayatlarımda" mesajını yazmıştı. Çift, bu romantik tekliften tam 365 gün sonra hayatlarını birleştirdi.