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Ronaldo ile Georgina Rodríguez evlendi: Düğüne dair sadece bu fotoğraf geldi!

Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile model Georgina Rodríguez, 11 Ağustos 2026'da Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen gizli bir nikâh töreniyle dünyaevine girdi. Töreni sır gibi saklayan ünlü çift, merakla beklenen düğün sonrası yalnızca tek bir kare paylaştı.

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Ronaldo ile Georgina Rodríguez evlendi: Düğüne dair sadece bu fotoğraf geldi!

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez cephesinde uzun süredir beklenen gün geldi. 41 yaşındaki Portekizli futbolcu ile 32 yaşındaki model Georgina Rodríguez, 11 Ağustos 2026'da resmi olarak evlendi. Özel hayatlarını gözlerden uzak tutma konusundaki kararlılıklarını düğünlerinde de sürdüren dünyaca ünlü çift, törene ilişkin yalnızca tek bir kareyi kamuoyuna sundu.

Fotoğraflar Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez'in sosyal medya hesaplarından alınmıştır.Fotoğraflar Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez'in sosyal medya hesaplarından alınmıştır.

MADEIRA BEKLENİYORDU, CASCAIS'TE EVLENDİLER

Düğün öncesinde uluslararası basında törenin nerede yapılacağına dair pek çok iddia ortaya atılmıştı. Özellikle Ronaldo'nun memleketi Portekiz'in Madeira Adası öne çıkarılsa da ünlü çift herkesi ters köşeye yatırdı.
Nikâh için Portekiz'in Cascais kentini tercih eden ikili, töreni oldukça küçük, özel ve samimi bir organizasyon olarak gerçekleştirdi.

Ronaldo ve Georgina, merakla beklenen nikâhın ardından yalnızca ellerinin ve evlilik yüzüklerinin göründüğü bu kareyi yayımladı.Ronaldo ve Georgina, merakla beklenen nikâhın ardından yalnızca ellerinin ve evlilik yüzüklerinin göründüğü bu kareyi yayımladı.

RONALDO'DAN SOSYAL MEDYADA TEK KARE

Sır gibi saklanan nikâhın ardından Ronaldo, sosyal medya hesabından Georgina ile ellerinin ve yeni evlilik yüzüklerinin yer aldığı bir fotoğraf yayımladı. Ünlü futbolcu paylaşımına yalnızca "C❤️G" notunu düşerken, yılın düğününden kamuoyuna yansıyan ilk ve tek görüntü bu kare oldu. PEOPLE'ın aktardığı bilgilere göre, özel atmosferde kıyılan nikâha çiftin beş çocuğu da katıldı.

Georgina'nın 11 Ağustos 2025'teki teklif sırasında taktığı yaklaşık 37 karatlık (merkezi 35 karat) ve 5 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen devasa yüzük hâlâ hafızalardaki yerini koruyor.Georgina'nın 11 Ağustos 2025'teki teklif sırasında taktığı yaklaşık 37 karatlık (merkezi 35 karat) ve 5 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen devasa yüzük hâlâ hafızalardaki yerini koruyor.

EVLİLİK EVLENME TEKLİFİNDEN TAM BİR YIL SONRA GELDİ

Aşk hikâyelerinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise nikâhın tarihi oldu. Georgina Rodríguez, tam bir yıl önce, 11 Ağustos 2025'te Ronaldo'nun kendisine evlenme teklif ettiğini duyurmuştu.

İspanyol model, devasa pırlanta yüzüğünü gösterdiği paylaşımına "Evet, kabul ediyorum. Bu hayatta ve tüm hayatlarımda" mesajını yazmıştı. Çift, bu romantik tekliften tam 365 gün sonra hayatlarını birleştirdi.

Ronaldo ile Georgina Rodríguez evlendi: Düğüne dair sadece bu fotoğraf geldi!-5

Konu
Detaylar
İsimler
Cristiano Ronaldo (41) & Georgina Rodríguez (32)
Nikâh Tarihi
11 Ağustos 2026
Nikâh Yeri
Cascais / Portekiz
Paylaşılan Kare
Yeni alyanslar ve ellerin yer aldığı fotoğraf ("C❤️G")
Çocuk Sayısı
Törane katılan 5 çocuk (Cristiano Jr., Eva Maria, Mateo, Alana, Bella)
İlişki Başlangıcı
2017 (Teklif: 11 Ağustos 2025)

Çiftin nikâhına 16 yaşındaki Cristiano Jr., 9 yaşındaki ikizler Eva Maria ve Mateo, 8 yaşındaki Alana ve 4 yaşındaki Bella katıldı. 2022'de ikiz bebeklerinden Ángel'i kaybeden aile, zor günleri birlikte atlatmıştı.Çiftin nikâhına 16 yaşındaki Cristiano Jr., 9 yaşındaki ikizler Eva Maria ve Mateo, 8 yaşındaki Alana ve 4 yaşındaki Bella katıldı. 2022'de ikiz bebeklerinden Ángel'i kaybeden aile, zor günleri birlikte atlatmıştı.

MERAK EDİLENLER
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez ne zaman evlendi?
Çift, 11 Ağustos 2025'teki evlenme teklifinden tam bir yıl sonra, 11 Ağustos 2026 tarihinde resmi olarak evlenmiştir.
Ronaldo'nun düğünü nerede yapıldı?
Basında Madeira Adası iddiaları yer alsa da nikâh Portekiz'in Cascais kentinde özel ve küçük bir organizasyonla gerçekleşmiştir.
Ronaldo ve Georgina kaç çocuk sahibi?
Çiftin ailelerinde toplam beş çocuk bulunmaktadır: Cristiano Jr. (16), Eva Maria (9), Mateo (9), Alana (8) ve Bella (4).
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