Georgina'nın 11 Ağustos 2025'teki teklif sırasında taktığı yaklaşık 37 karatlık (merkezi 35 karat) ve 5 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen devasa yüzük hâlâ hafızalardaki yerini koruyor.

EVLİLİK EVLENME TEKLİFİNDEN TAM BİR YIL SONRA GELDİ

Aşk hikâyelerinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise nikâhın tarihi oldu. Georgina Rodríguez, tam bir yıl önce, 11 Ağustos 2025'te Ronaldo'nun kendisine evlenme teklif ettiğini duyurmuştu.

İspanyol model, devasa pırlanta yüzüğünü gösterdiği paylaşımına "Evet, kabul ediyorum. Bu hayatta ve tüm hayatlarımda" mesajını yazmıştı. Çift, bu romantik tekliften tam 365 gün sonra hayatlarını birleştirdi.