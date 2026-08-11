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Beşiktaş Vlahovic'i bitirdi! Sırp golcü İstanbul'a gelecek

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Dusan Vlahovic konusunda önemli bir gelişme yaşandı. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar Sırp futbolcuyla anlaşmaya vardı. Vlahovic, kısa süre içerisinde İstanbul'a ayak basacak.

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Beşiktaş Vlahovic'i bitirdi! Sırp golcü İstanbul'a gelecek

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde forvet hattını güçlendirmek için yürüttüğü Dusan Vlahovic görüşmelerinde sona geldi. Siyah-beyazlı yönetim, 26 yaşındaki Sırp golcüyle yapılan görüşmelerde tüm şartlar üzerinde anlaşma sağladı.

Video Oynatma İkonu Dusan Vlahovic Beşiktaş'ta!

İSTANBUL'A GELECEK

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic gollerini artık siyah-beyazlı forma ile atacak. Yıldız golcü 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 14.30'da İstanbul'a gelecek. 26 yaşındaki futbolcu taraftarın karşısına çıkacak.

14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 19.03'te ise imza töreni düzenleyecek.

VlahovicVlahovic
48 SAATLİK YOĞUN TRAFİK

Transferin sonuçlanması için son 48 saatte yoğun bir görüşme trafiği yürütüldüğü belirtildi. Sürecin kritik adımlarından birini sportif direktör Eduard Graf'ın Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret oluşturdu.

VlahovicVlahovic
Başkan Serdal Adalı, Önder Özen ve Eduard Graf'ın da dahil olduğu görüşmelerin ardından Vlahovic cephesiyle yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Beşiktaş'ın sunduğu şartların Sırp futbolcu tarafından kabul edildiği ve tarafların 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı ifade edildi.

VlahovicVlahovic
YILLIK 10 MİLYON EURO

İtalyan medyasındaki haberde Beşiktaş'ın Vlahovic'e yıllık 8 milyon euro garanti ücret ödeyeceği, bonuslarla birlikte oyuncunun toplam kazancının 10 milyon euroya ulaşacağı belirtildi.

Bu teklifin ardından Sırp golcünün Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ve sözleşme şartlarında mutabakat sağlandığı kaydedildi.

VlahovicVlahovic

Juventus ile sözleşmesi sona eren Vlahovic'in bonservis bedeli bulunmaması, transfer görüşmelerinde Beşiktaş'ın elini güçlendirdi. Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun maaş ve bonus şartları üzerinde anlaşma sağlayarak çok önemli bir transferi daha bitirdi.

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