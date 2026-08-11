Beşiktaş Vlahovic'i bitirdi! Sırp golcü İstanbul'a gelecek

Bu teklifin ardından Sırp golcünün Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ve sözleşme şartlarında mutabakat sağlandığı kaydedildi.

İtalyan medyasındaki haberde Beşiktaş'ın Vlahovic'e yıllık 8 milyon euro garanti ücret ödeyeceği, bonuslarla birlikte oyuncunun toplam kazancının 10 milyon euroya ulaşacağı belirtildi.

Vlahovic



Juventus ile sözleşmesi sona eren Vlahovic'in bonservis bedeli bulunmaması, transfer görüşmelerinde Beşiktaş'ın elini güçlendirdi. Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun maaş ve bonus şartları üzerinde anlaşma sağlayarak çok önemli bir transferi daha bitirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN