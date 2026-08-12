Risk almak istemeyen yarışmacı 6. turda gelen teklifi kabul etti: Eda kazandığı ödülle annesine dünyayı gezdirecek
Oğlu Sencer'in sevimli drone isteğiyle yüzleri güldüren ve hüzünlü hayat hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyen Eda'nın Var Mısın Yok Musun yolculuğu, 5 milyon liralık riske girilmeyerek alınan 870 bin TL'lik teklifle noktalandı.
Var Mısın Yok Musun'da günlerdir diğer yarışmacılara destek veren Eda, bu kez kendisini yarışma kürsüsünde buldu.
Yarışmaya veda edecek olmanın şaşkınlığını yaşayan Eda, bir yandan 5 milyon TL'yi hayal ederken diğer yandan ailesinin beklentileriyle büyük bir sınava çıktı.
Gecenin sonunda ise önüne gelen 870 bin TL'lik teklif, stüdyodaki herkesi ikiye bölen karar anını getirdi.
"BURASI BENİM RUTİNİM OLMUŞTU"
Yarışacağının açıklanması Eda için sevinç kadar şaşkınlık da yarattı. Programın bölüm deşifresine göre Eda, Var Mısın Yok Musun'un artık hayatının bir parçası haline geldiğini söylerken yarışmanın ardından buradan nasıl ayrılacağını düşündüğünü anlattı.
OĞLUNUN İSTEĞİ GECEYE DAMGA VURDU
Eda'yı bu önemli gecede ailesi de yalnız bırakmadı. Antalya'dan ilk kez stüdyoya gelen annesi Kadriye Hanım ile çocukları seyirciler arasındaydı.
Ancak Sencer'in sürprizi bununla sınırlı kalmadı.
Bağlama çaldığını anlatan Sencer, Esra Erol'un isteği üzerine "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi. Küçük yarışmacı yakınının performansı stüdyodan alkış aldı.
EDA'NIN HAYATINDAKİ EN ZOR 8 AY
Gecenin ilerleyen bölümünde neşeli anların yerini oldukça duygusal bir konuşma aldı.
1988 yılında Antalya'da dünyaya gelen Eda'nın çocukluğunun ailesinin işlettiği mahalle marketinde geçtiği anlatıldı. İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü'nü kazanan Eda, anne olduktan sonra da eğitimine devam etti. Bir dönem İngilizce öğretmenliği yaptı, pandemi sürecinde ise sosyal medyada içerik üretmeye yöneldi.
Fakat Eda'nın son aylardaki hayatında çok büyük bir eksiklik vardı.
Eda, babasının yarışmaya katıldığını görmesini çok istediğini söylerken gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.
"BABAM BENİMLE ÇOK GURUR DUYARDI"
Eda'nın anlattıkları stüdyodaki duyguyu tamamen değiştirdi.
Çocukluğunda babasının her zaman arkasında olduğunu söyleyen Eda, annesiyle bir konuda anlaşamadığında babasına gittiğini anlattı. Babasının kendisine güvendiğini ve kararlarında destek olduğunu dile getirdi.
Anne ve babasının mutlu evliliğini örnek aldığını söyleyen Eda, kendi çocuklarına da aynı aile ortamını yaşatmaya çalıştığını belirtti.Var Mısın Yok Musun'da Eda'nın babasıyla ilgili anısı herkesi duygulandırdı
Babasının yokluğunu hala kabullenmekte zorlandığını anlatan Eda, zaman zaman "Gerçekten yok mu artık?" diye düşündüğünü söyledi.
Yarışmadan kazanacağı parayla annesini dünyayı gezdirmek isteyen Eda için ödülün anlamı da böylece daha farklı bir boyut kazandı. Amacı annesiyle yeni anılar biriktirmekti.
6. TURDA TELEFON ÇALDI
Duygusal gecenin ardından yarışmada tansiyon yeniden yükseldi.
Eda 6. turu da tamamladı ve beklenen telefon geldi. Banka, Eda'nın 2 numaralı kutusunu satın almak için teklifini yaptı.
Rakam açıklandığında stüdyoda büyük bir hareketlilik yaşandı:
Eda teklifin yüksek olduğunu kabul etti ancak karar vermeden önce diğer yarışmacıların fikrini almak istedi.
STÜDYONUN BÜYÜK BÖLÜMÜ "AL VE GİT" DEDİ
Masadaki en büyük tehlike 5 milyon TL'lik kutunun açılmasıydı. Yarışmacıların önemli bölümü Eda'ya daha fazla risk almamasını söyledi.
Feyzanur, 870 bin TL'nin artık garanti bir para olduğunu savundu. Mesut ve Umut da 5 milyon TL'nin açılması halinde bankanın aynı seviyede bir teklif yapmayacağını hatırlattı.
Tuğberk ise Eda'nın yarışmaya verdiği emeği hatırlatarak düşük bir rakamla ayrılmasının herkesi üzeceğini söyledi.
Farklı düşünenler de vardı. Kardelen devam etmesini isterken Ecem, Eda'nın şansına güveniyor ve bir sonraki seçimde düşük rakamı bulabileceğini düşünüyordu.
Eda'nın annesi Kadriye Hanım'ın görüşü ise netti:
Bu noktada teklifi kabul etmesini istiyordu.
EDA KUTUSUNA DEĞİL, TEKLİFE GÜVENDİ
Son söz artık Eda'nındı.
Eda, yarışma boyunca düşük rakamları sık seçtiğini ve kendi kutusuna tam olarak güvenemediğini söyledi. Şansını kutusundaki bilinmeyen rakam yerine bankanın teklifinden yana kullanmaya daha yakın olduğunu açıkça dile getirdi.
Esra Erol son kez sordu:
Bankanın 870 bin TL'lik teklifine Var mısın, Yok musun?
Eda kararını verdi.
Daha fazla risk almak yerine elindeki büyük teklifi korumayı seçti ve "Bu teklife varım" dedi.
Böylece Eda'nın günlerdir diğer yarışmacıların yanında sürdürdüğü Var Mısın Yok Musun yolculuğu, kendi gecesinde 870 bin TL'lik banka teklifini kabul etmesiyle yeni bir noktaya ulaştı.
Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!
(Haberde yer alan görseller AA ve takvim.com.tr grafik servisine aittir.)