Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye modeli dünyaya örnek olacak... Anayasa için en müsait Meclis

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , rekor oyla kabul edilen çerçeve yasa ve yeni anayasa süreciyle ilgili Anadolu Ajansı Editör Masası'na açıklamalarda bulundu.

ÜNİVERSİTELERDE DERS OLARAK OKUTULACAK

Terörsüz Türkiye ile tarihin en önemli süreçlerinden birisinin yaşandığını belirten Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilk asrının yarısında terörle Türkiye'nin ayaklarına pranga vurulduğunu, şehitler verildiğini, çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini, maddi imkanların heba edildiğini hatırlattı.

Sürecin teknik detaylarını paylaşan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısını 5 Ağustos 2025'te yaptığını hatırlattı.

Komisyon'da bütün partilerin temsil edildiğini aktaran Kurtulmuş, Komisyon'un 21 toplantısında farklı kesimlerin temsilcilerinin dinlendiğini kaydetti.

Herkesin Komisyon'daki toplantılarda herhangi bir kısıtlama olmadan görüşlerini, önerilerini dile getirdiğinin altını çizen Kurtulmuş, konuşan kişilerin ardından kimsenin aleyhe söz almadığını, bunun olağanüstü yüksek bir demokrasi örneği olduğunu belirtti.

Çerçeve yasanın devlet ile etnik grubun barışması anlamına gelmediğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bu, terör örgütünü ortadan kaldırmak için yapılan bir yasadır." diye konuştu.

Sürecin devlet aklı ile yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katkılarının çok önemli olduğunu paylaştı.

Kurtulmuş, komisyona bir parti hariç herkesin katıldığını, demokrasinin gücünün böyle ölçüldüğünü bildirdi.

Dünyada 8-9 yılda ve daha uzun sürelerde gelinen noktaya Türkiye'nin bir yılda ulaştığını söyleyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Ortaya koyduğumuz Terörsüz Türkiye modeli tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak, fakültelerde ders olarak okutulacaktır." dedi.

Zor coğrafyada iddiası olan Türkiye'nin iç kalesini tahkim etmek mecburiyetinde olduğunu söyledi.