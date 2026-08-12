Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye modeli dünyaya örnek olacak... Anayasa için en müsait Meclis
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörle mücadele ve iç cephenin güçlendirilmesi konularında önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş, "Ortaya koyduğumuz Türkiye modeli tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak, fakültelerde ders olarak okutulacaktır." dedi. Kurtulmuş, mevcut parlamentonun anayasa yapmaya en müsait parlamento olduğunu vurguladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, rekor oyla kabul edilen çerçeve yasa ve yeni anayasa süreciyle ilgili Anadolu Ajansı Editör Masası'na açıklamalarda bulundu.
ÜNİVERSİTELERDE DERS OLARAK OKUTULACAK
Terörsüz Türkiye ile tarihin en önemli süreçlerinden birisinin yaşandığını belirten Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilk asrının yarısında terörle Türkiye'nin ayaklarına pranga vurulduğunu, şehitler verildiğini, çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini, maddi imkanların heba edildiğini hatırlattı.
Sürecin teknik detaylarını paylaşan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısını 5 Ağustos 2025'te yaptığını hatırlattı.
Komisyon'da bütün partilerin temsil edildiğini aktaran Kurtulmuş, Komisyon'un 21 toplantısında farklı kesimlerin temsilcilerinin dinlendiğini kaydetti.
Herkesin Komisyon'daki toplantılarda herhangi bir kısıtlama olmadan görüşlerini, önerilerini dile getirdiğinin altını çizen Kurtulmuş, konuşan kişilerin ardından kimsenin aleyhe söz almadığını, bunun olağanüstü yüksek bir demokrasi örneği olduğunu belirtti.
Çerçeve yasanın devlet ile etnik grubun barışması anlamına gelmediğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bu, terör örgütünü ortadan kaldırmak için yapılan bir yasadır." diye konuştu.
Sürecin devlet aklı ile yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katkılarının çok önemli olduğunu paylaştı.
Kurtulmuş, komisyona bir parti hariç herkesin katıldığını, demokrasinin gücünün böyle ölçüldüğünü bildirdi.
Dünyada 8-9 yılda ve daha uzun sürelerde gelinen noktaya Türkiye'nin bir yılda ulaştığını söyleyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Ortaya koyduğumuz Terörsüz Türkiye modeli tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak, fakültelerde ders olarak okutulacaktır." dedi.
Zor coğrafyada iddiası olan Türkiye'nin iç kalesini tahkim etmek mecburiyetinde olduğunu söyledi.
ÜNİTER YAPI SAPASAĞLAM
Komisyon çalışmalarının şeffaf şekilde yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, "Komisyon çalışmalarının hiçbirisinde Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi, üniter yapıyı zedeleyecek teklifler, federasyon veya konfederasyon önerileri ve resmi dil konusunda herhangi bir öneride bulunulmamıştır." ifadelerini kullandı.
Rapor süreçlerinde devletin temel nitelikleriyle ilgili tartışma gündeme gelmediğini aktaran Kurtulmuş, şehitlerin, gazilerin ve maşeri vicdanın kabul edeceği dengeyi oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Milli hassasiyetin ve devlet yapısının korunduğu ortak kararlılığın büyük destek sağladığını bildiren Kurtulmuş, raporun kapıyı araladığını, büyük oyla kabul edilen yasanın kapıyı tamamen açtığını, bu yolun birlik ve kardeşlik yolu olduğunu paylaştı.
Kurtulmuş, "Eski dönemin kazananı elleri kirli, heybelerinde kan dolu emperyalistler oldu. Bu oyunu bozacağız. 467 oyun bendeki karşılığı budur. Bu iradeyi Türkiye ortaya koydu. (Çerçeve yasa) Milletimiz müsterih olsun. Bu kadar büyük titizlikle hazırlanan, büyük ittifakla kabul edilen bir yasa asla milli menfaatlerimize zarar vermeyecektir." ifadelerini kullandı.
MECLİS'TE 467 OYUN EMSALİ AZ
Parlamentoda sağlanan geniş mutabakata değinen Kurtulmuş, "467 çok nadir ulaşılan bir rakamdır. Milletin verdiği desteğin siyasete yansımasıdır." diye konuştu.
Herkesin yeni dönemin hassasiyetine uygun, barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumunda olduğunu anlatan Kurtulmuş, önceki ezberlere göre yapılan siyasetin bundan sonra karşılığı olmayacağını dile getirdi.
YENİ ANAYASA İÇİN EN MÜSAİT PARLAMENTO
Yeni anayasa sürecinin siyasetin topluma karşı taşıdığı en büyük sorumluluk olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, "Yeni bir anayasa yapmak Türkiye'nin boynuna borçtur. Bu parlamento anayasa yapmaya en müsait parlamentodur. Herkes karşılıklı olarak müzakereye açık." diye konuştu.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE İTTİFAKI
Türkiye'de ilk defa siyasi ve fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluştuğunu belirten Kurtulmuş, bu tarihi fırsatın kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.
GENEL AF YOK
Kamuoyundaki af tartışmalarına net cevap veren Kurtulmuş, "Bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosyayla ilgili Kurul'da kararlar verilecek ve Kurul'un verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek." dedi.
Komisyona bir parti hariç herkesin katıldığını hatırlatan Kurtulmuş, demokrasinin gücünün böyle ölçüldüğünü, komisyonun demokratik araçlardan biri olarak toplumsal desteğin ortaya çıkmasına vesile olduğunu bildirdi.
GENÇLER ARTIK GERİLİME DEĞİL TEKNOFEST'E
Bölgedeki gençlerin yaşadığı değişimi Midyat anısıyla örneklendiren Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Midyat'ta bir kış akşamı etütlerini ziyaret ettiğim Cizreli 14-15 yaşındaki çocuklar, çatışmalar yüzünden ailelerinden uzakta, büyük bir gerilim ve öfke içindeydi. Çok şükür o günler geride kaldı; bugün aynı çocukların kardeşleri TEKNOFEST'lerde."
Kurtulmuş, mühim olanın Türkiye'de hiçbir Kürt gencinin 'Dağa çıkmam gerekir' demeyeceği fikri ve siyasi olgunluğun sağlanması olduğunu belirterek, tam bütünleşmenin temin edileceğini kaydetti.
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