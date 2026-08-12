Galatasaray'dan Arsenal'e çıkarma! 2 yıldız için paket teklif
Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Arsenal'in yıldızları Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar Martinelli'ye 5 milyon euro kiralama ve 35 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren teklif sunarken, Nwaneri'yi de 10 numara adayları arasına aldı.
Galatasaray'da transfer operasyonu hız kazanırken, yönetim hücum hattına yapılması planlanan takviyeler için Arsenal'in kapısını çaldı.
Kadrosuna şu ana kadar yalnızca Lesley Ugochukwu'yu katan sarı-kırmızılılarda transfer hareketliliğinin artırılması için Başkan Dursun Özbek'in kurmaylarına talimat verdiği belirtildi.
Bu doğrultuda İngiliz ekibi Arsenal ile temas kurulurken, iki futbolcu gündeme alındı.
MARTINELLİ İÇİN 40 MİLYON EUROLUK FORMÜL
Galatasaray'ın Arsenal'den istediği ilk isim Gabriel Martinelli oldu.
Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için İngiliz kulübüne 5 milyon euro kiralama bedeli ve 35 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonundan oluşan teklif sundu.
Galatasaray'ın önerisi Arsenal'e iletilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin transfer şartlarının netleşmesi açısından önem taşıdığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, Martinelli'nin yanı sıra hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilecek bir başka Arsenal oyuncusunu da transfer listesine ekledi.
NWANERİ DE LİSTEDE
Galatasaray'ın ikinci hedefi ise Arsenal'in genç yıldızı Ethan Nwaneri oldu.
19 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılıların 10 numara pozisyonu için değerlendirdiği isimler arasında yer alıyor.
Nwaneri'nin Arsenal'deki geleceğinin netleşmemesi, transfer ihtimalini güçlendiren önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.
İngiliz ekibinin genç oyuncunun ayrılığına sıcak bakabileceği yönünde bilgiler bulunurken, Galatasaray'ın bu transferde Avrupa'dan rakipleri de bulunuyor.
Borussia Dortmund ve Leipzig'in de Nwaneri için devrede olduğu ifade ediliyor.
Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Londra'ya giderek Arsenal ile doğrudan görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, Martinelli ve Nwaneri için İngiliz kulübünün taleplerini masaya yatıracak ve görüşmelerin ardından transfer operasyonunun yol haritasını belirleyecek.
İki oyuncu için şartların uygun olması halinde Arsenal'e paket teklif sunulması da seçenekler arasında bulunuyor.