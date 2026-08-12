Galatasaray'dan Arsenal'e çıkarma! 2 yıldız için paket teklif

Galatasaray'da transfer operasyonu hız kazanırken, yönetim hücum hattına yapılması planlanan takviyeler için Arsenal'in kapısını çaldı.

Kadrosuna şu ana kadar yalnızca Lesley Ugochukwu'yu katan sarı-kırmızılılarda transfer hareketliliğinin artırılması için Başkan Dursun Özbek'in kurmaylarına talimat verdiği belirtildi.

Bu doğrultuda İngiliz ekibi Arsenal ile temas kurulurken, iki futbolcu gündeme alındı.