Terörsüz Türkiye'de yol haritası! Silahlar toplanacak süreç başlayacak: İşte adım adım kritik takvim
Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki çerçevesi çizildi. Kandil’in boşaltılması ve silahların teslimi için yol haritası belirlenirken, Doğu ve Güneydoğu’da huzurla birlikte ekonomik ve sosyal kalkınmanın hızlanması bekleniyor. Bölge temsilcileri, “Kepenkler artık korkuyla değil bereketle açılıyor” diyerek yeni döneme dikkat çekti.
TBMM Genel Kurulu, 467 oyla "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"u kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle terörsüz Türkiye sürecinin hukuki çerçevesi oluşturuldu.
6 AYLIK BAŞVURUSU SÜRESİ TANINACAK
Sürecin başlaması için Milli Güvenlik Kurulu'nun "teyit-tespit" kararının Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Ardından örgüt mensuplarına 6 aylık başvuru süresi tanınacak.
Teyit için PKK/KCK'nın Kandil'e kadar mağara ve kamplarını boşaltması, dron ve haberleşme araçları dahil silahlarını belirlenen oranda teslim etmesi bekleniyor.
Devlet birimlerinde bu oranın yüzde 80 olması üzerinde duruluyor ve önümüzdeki 2-3 ayda bu seviyeye ulaşılması hedefleniyor. Başvurular Türkiye'de Cumhuriyet başsavcılıklarına, yurt dışında büyükelçilik ve konsolosluklara yapılabilecek. Düzenleme yalnızca PKK/KCK mensuplarını kapsayacak; FETÖ kapsam dışında tutulacak.
Abdullah Öcalan ve kurucu-yönetici kadro ile yaklaşık 900 kişi, bazı ağır suçlar nedeniyle kapsam dışında kalacak. 15 yıl veya daha az cezalar 5 yıl, 15 yıldan fazla cezalar ile müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Süreci Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığındaki Takip Kurulu ile TBMM İzleme Komisyonu takip edecek.
Silahlar Irak'ta belirlenen noktalarda teslim edilecek. Yurt dışından dönüşler ve cezaevinden çıkışlar bireysel olacak. Kandil'i boşaltacak yaklaşık 250 kişilik yönetici kadronun Süleymaniye'ye yerleştirilmesi planlanıyor.
HUZUR GERİ DÖNÜYOR
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yeni bir sayfa açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlayan süreç, bölgede sadece güvenliği değil, ekonomik ve sosyal hayatı da canlandırdı.
Yıllardır kalkınmanın önündeki en büyük engelin kalkmasıyla birlikte bölge esnafı ve STK'ları, "Anaların gözyaşı dindi, kepenkler artık korkuyla değil bereketle açılıyor" diyerek yeni dönemi selamladı. Bölgedeki sivil toplum kuruluşları, tarihî yasanın kanunlaşmasını değerlendirdi.
KÖKLÜ BİR DÖNÜŞÜM FIRSATI
Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil: Bölgede 50 yıllık bir çatışma ortamı yaşadık. Alınan bu karar halk tarafından da olumlu karşılandı. Bölgenin tamamına yakını bu süreci ve çerçeve yasasını destekliyor. 12 madde bölgemiz özelinden Türkiye'nin önünü açacaktır. Her alanda etkisini zaman içerisinde gösterecektir.
Diyarbakır Memur-Sen Başkanı Ramazan Tekdemir: Yarım asırlık terör tehdidinin sona ermesi, devlet otoritesini tesis ederek kaynakların kalkınma, refah ve yatırıma aktarılmasını sağlayacaktır. Terör vesayetinin kalkmasıyla demokratik süreçler, millî bütünleşme ve toplumsal kardeşlik güçlenecektir. Bu süreç, bölge halkının ertelenen hayallerini gerçekleştireceği huzurlu ve güvenli bir geleceğin simgesidir.
ACI VE BELİRSİZLİK NİHAYETE ERDİ
Şırnak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Heşar Haşimoğlu: Yarım asırdır ülkenin geleceğini ve potansiyelini hapseden terör sarmalının son bulduğu tarihî bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz. Başkan liderliği, devletin kararlılığı ve milletin iradesiyle yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreciyle yarım asırlık acı bitmiştir. Huzurla birlikte ağlayan anaların gözyaşı dinmiş, Şırnak esnafı için kepenklerin korkuyla değil, bereketle açıldığı yeni bir devir başlamıştır.
YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
Batmanlı iş kadını Emine Tuncer: Çatışmalı sürecin sona ermesi, bölge için ekonomik ve sosyal bir dönüm noktasıdır. Kalıcı huzur ortamı, yatırımcının aradığı güven ve istikrarı sağlayacaktır. Özel sektör yatırımlarının artmasıyla sanayi, tarım, turizm ve ticaret hızla gelişecektir. Bu tarihî fırsat, üretimi ve istihdamı artırarak bölgenin geleceğini yeniden şekillendirecek bir kalkınma hamlesidir.
Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva: Çatışmalı süreç ülkeye büyük bir maliyet yükledi. Teröre harcanan bu devasa kaynak şimdi eğitim ile bölge ekonomisine aktarılacak. Önümüzdeki on yılda sağlanacak büyük kaynak aktarımıyla Doğu ve Güneydoğu'daki iller kalkınacak, diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkı ve sosyo-ekonomik makas kapanacak, refah artacak.
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