Silahlar Irak'ta belirlenen noktalarda teslim edilecek. Yurt dışından dönüşler ve cezaevinden çıkışlar bireysel olacak. Kandil'i boşaltacak yaklaşık 250 kişilik yönetici kadronun Süleymaniye'ye yerleştirilmesi planlanıyor.

HUZUR GERİ DÖNÜYOR

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yeni bir sayfa açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlayan süreç, bölgede sadece güvenliği değil, ekonomik ve sosyal hayatı da canlandırdı.

Yıllardır kalkınmanın önündeki en büyük engelin kalkmasıyla birlikte bölge esnafı ve STK'ları, "Anaların gözyaşı dindi, kepenkler artık korkuyla değil bereketle açılıyor" diyerek yeni dönemi selamladı. Bölgedeki sivil toplum kuruluşları, tarihî yasanın kanunlaşmasını değerlendirdi.

KÖKLÜ BİR DÖNÜŞÜM FIRSATI

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil: Bölgede 50 yıllık bir çatışma ortamı yaşadık. Alınan bu karar halk tarafından da olumlu karşılandı. Bölgenin tamamına yakını bu süreci ve çerçeve yasasını destekliyor. 12 madde bölgemiz özelinden Türkiye'nin önünü açacaktır. Her alanda etkisini zaman içerisinde gösterecektir.

Diyarbakır Memur-Sen Başkanı Ramazan Tekdemir: Yarım asırlık terör tehdidinin sona ermesi, devlet otoritesini tesis ederek kaynakların kalkınma, refah ve yatırıma aktarılmasını sağlayacaktır. Terör vesayetinin kalkmasıyla demokratik süreçler, millî bütünleşme ve toplumsal kardeşlik güçlenecektir. Bu süreç, bölge halkının ertelenen hayallerini gerçekleştireceği huzurlu ve güvenli bir geleceğin simgesidir.