15 maç 15 futbolcuyla geçti!

Bu sezon Süper Lig'de 9, Avrupa Ligi'nde ön elemeyle 5 ve Süper Kupa'da 1 maça çıkan Beşiktaş'ta en fazla şans bulan isimler Gedson ve Rafa Silva oldu. Kartal, 15 resmi maça çıkarken van Bronckhorst, 15 futbolcuya 5 ve üzeri maçta ilk 11'de şans verdi. Beşiktaş'ta 15 ismin dışındaki diğer futbolcular ise az süre aldı. İlk 11'de görev almayan oyunculardan Onur Bulut, 9 maçta 64 dakika, Salih Uçan 7 maçta 33 dakika, Talha Sanuç 3 maçta 12 dakika, Can Keleş 2 maçta 11 dakika, Zaynutdinov ise 2 maçta 6 dakika şans bulabildi.

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