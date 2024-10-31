Çanlar Nuri Şahin için çalıyor

Sezon başında Borussia Dortmund'un başına geçen Nuri Şahin için işler hiç yolunda gitmiyor. Ligde 2-1'lik Union Berlin maçıyla başlayan kötü gidişat içerdeki St. Pauli galibiyetiyle son bulacakmış gibi gözükse de öyle olmadı. Dortmund bu maçın ardından sırasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e deplasmanda 5-2, ligde Augsburg'a 2-1 yenildi. Son olarak da Almanya Kupası'nda Wolsburg'a konuk olan Dortmund sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılarak kupadan da elendi. Son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Dortmund'da yaşanacak olası puan kaybında Nuri Şahin ile yolların ayrılabileceği de gelen haberler arasında.

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