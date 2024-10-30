Kadro dışı talebi gelmedi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Tuzla'da Bordo-Mavili taraftarlarla bir araya geldi. Bir taraftardan gelen, "Kadro dışılar gelecek mi?" sorusunu da yanıtlayan Başkan Doğan, "Sahadaki performanstan ne ben, ne yönetim, ne Şenol Güneş ne de taraftarlar memnun değil. Bu konuda alınacak önlemleri hocamızın raporu doğrultusunda değerlendiririz. Şu an böyle bir talep yok ancak kulüp olarak değer kaybının önüne geçmek zorundayız. Ben de yaşanan bu durumu kabullenemiyorum. Hocamızın en kısa sürede çözüm bulacağına inanıyoruz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN