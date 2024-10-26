Kartal’da Gedson fırtınası esiyor

Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncusu olan Gedson Fernandes bu geleneği Fransa'da da devam ettirdi. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına estiren oyuncunun Lyon maçındaki istatistikleri ise muhteşem! 1 gol atması, 12/13 düello kazanması ve 5 kez top çalması onun sahadaki etkisini gösterdi.

5/6 başarılı dripling de onu hücumda ne kadar yaratıcı yaptığını ortaya koydu. 9 savunma aksiyonu ve 2 başarılı uzun top ile de takım savunmasına katkı sağlaması en büyük özeliklerinden biri. Gol sayısını 4'e yükselten Gedson, daha önce Lugano ile oynanan Avrupa Ligi eleme turunda 2 maçta 3 gol atmayı başarmıştı. Ligde de 3 golü bulunan 25 yaşındaki isim, bu sezon toplamdaki gol sayısını 7'ye çıkarmayı başardı. Böylece Siyah-Beyazlı futbolcu, Kayserispor karşısında attığı golle kırdığı kariyer rekorunu geliştirmiş oldu.