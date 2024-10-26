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Eyüpspor’da hedef 4 maçta 10 puan

Süper Lig'de sezonun en flaş takımlarından biri olan Eyüpspor gözünü daha da yukarılara çevirmiş durumda. Şu ana kadar hem oynadığı futbol hem de aldığı skorlarla adından söz ettiren İstanbul ekibi daha da fazlasını hedefliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024
Eyüpspor’da hedef 4 maçta 10 puan

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Süper Lig'de sezonun en flaş takımlarından biri olan Eyüpspor gözünü daha da yukarılara çevirmiş durumda. Şu ana kadar hem oynadığı futbol hem de aldığı skorlarla adından söz ettiren İstanbul ekibi daha da fazlasını hedefliyor. Teknik Direktör Arda Turan'ın Galatasaray maçına kadar oynanacak olan; Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarından 10 puan beklediği öğrenildi. Başarılı hocanın ilk devrenin bitimine kadar ilk 5 sıradaki yerini korumayı hedeflediği ve futbolcularına da yönde telkinlerde bulunduğu öğrenildi. Eyüpspor ligde 9 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 15 puanla 5. sırada yer alıyor.

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