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Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Lyon maçı sonrasında alınan galibiyetin sırrını açıkladı!

Hollandalı hoca Lyon karşısında çok iyi bir reaksiyon gösterdiklerini söyleyerek, “İlk hedefimiz gruptan çıkmak” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024
Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Lyon maçı sonrasında alınan galibiyetin sırrını açıkladı!

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Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Lyon maçından sonra açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam skordan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Maçta çok iyi bir reaksiyon gösterdik. Karşımızda iyi ve tehlikeli bir takım vardı. Biraz da şanslı olduğumuzu itiraf etmek isterim. 2. yarı skoru 2-0 bile yapabilirdik. Pozisyonlar bulduk ama bunu değerlendiremedik. Çok iyi bir yolda olduğumuz kesin. Yarın (bugün) dinlenip ardından Galatasaray ile oynayacağımız derbiye hazırlanacağız" dedi.

İLK HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK
Başarılı hoca ilk yarıda kaleci Ersin'in yaptığı kurtarışların da galibiyette rol oynadığını vurgulayarak, "Galibiyetin temel unsurlarından biri de yaptığımız iyi defanstı. Biz maça çıkmadan her maçtan 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz gruplardan çıkmak ve daha sonraki turlara kalmak. Önümüzde 5 maç var. Bunları kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

KARTAL MAÇA SİYAH BANTLA ÇIKTI
UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında dün Fransız ekibi Olimpik Lyon ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanların anısına müsabakaya siyah bantla çıktı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI MAÇA ALINMADI
Beşiktaş taraftarı, Groupama Stadı'ndaki maçı güvenlik gerekçesiyle takip edemedi. İki takım arasında 2017'de Lyon'da oynanan karşılaşmada yaşanan olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski gerekçesiyle kente ve stada Beşiktaşlı taraftarlar alınmadı.

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