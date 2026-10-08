Daha önce Tugay'ı överek aday gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu transfere "hain" ve "sütü bozuk" ithamlarıyla sert tepki gösterdi.

Tugay, AK Parti'nin "kimsesizlerin kimsesi" olduğunu vurgulayarak yeni dönemde geceli gündüzlü olarak merkezi hükümetle eşgüdüm içerisinde İzmir için çalışacaklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç ise sürecin faturasını Özgür Özel ve parti yönetimine keserek, aday belirleme sürecinde örgütün yok sayıldığını ve İzmir'in kurultay hesaplarına kurban edildiğini vurguladı.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da muhalefetin parçalandığını söyledi. "Özgür Özel İzmir'e hesap vermelidir." dedi.

İşte CHP-Yeni Parti geriliminin detayları...

Sevda Erdan Kılıç

'SORUMLUSU ÖZEL'

Aday belirleme sürecinde sergilenen yönetim anlayışını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, kararların bedelini doğrudan Özgür Özel'e kesti.

Kılıç, şaibeli 38'inci Olağan Kurultay sürecinde yaşanan gelişmeleri hatırlatarak, "Gidene bakıyorsak bu gideni getirene de bakmak gerekiyor. İzmir ne yazık ki kurultay hesaplarına meze edilmiştir. Aday belirlemelerinde örgütü yok saydılar. 'Yapay zeka kullandık' dediler. Bugün bu ortaya çıkan tablonun siyasi sorumluluğu tamamen bu sözleri kullananlardadır. Ama her gidişi böyle baskıyla açıklayamazsınız." dedi.