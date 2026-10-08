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Muhalefette İzmir hesaplaşması... CHP yönetimi Özgür Özel’i hedef aldı: "Sorumlusu sizsiniz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişi CHP ile Yeni Parti arasındaki kavgayı körükledi. Muhalefet cephesinde Cemil Tugay gerilimi iç hesaplaşmaya dönüştü. CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Özgür Özel’i doğrudan hedef alarak eleştiri oklarını Yeni Parti’ye yöneltti. Aday belirleme sürecinde parti örgütünün devre dışı bırakıldığını söyleyen Kılıç, İzmir’in kurultay pazarlıklarına alet edildiğini vurguladı. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise Özel’in İzmir’e hesap vermesi gerektiğini söyleyerek gerilimi tırmandırdı.

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Muhalefette İzmir hesaplaşması... CHP yönetimi Özgür Özel’i hedef aldı: "Sorumlusu sizsiniz"

AK Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partiye katılımını İzmir Marşı melodisiyle ve çöp dağlarının çiçek açmasına atıfla duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cemil Tugay'a AK Parti rozetini taktı.

Tugay, AK Parti'nin "kimsesizlerin kimsesi" olduğunu vurgulayarak yeni dönemde geceli gündüzlü olarak merkezi hükümetle eşgüdüm içerisinde İzmir için çalışacaklarını söyledi.

Cemil Tugay'ın İzmir'in makus talihini değiştirecek tarihi hamlesi, eski partisi CHP ile yavrusu Yeni Parti'de iç hesaplaşmanın fitilini ateşledi.

Daha önce Tugay'ı överek aday gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu transfere "hain" ve "sütü bozuk" ithamlarıyla sert tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç ise sürecin faturasını Özgür Özel ve parti yönetimine keserek, aday belirleme sürecinde örgütün yok sayıldığını ve İzmir'in kurultay hesaplarına kurban edildiğini vurguladı.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da muhalefetin parçalandığını söyledi. "Özgür Özel İzmir'e hesap vermelidir." dedi.

İşte CHP-Yeni Parti geriliminin detayları...

Sevda Erdan KılıçSevda Erdan Kılıç

'SORUMLUSU ÖZEL'

Aday belirleme sürecinde sergilenen yönetim anlayışını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, kararların bedelini doğrudan Özgür Özel'e kesti.

Kılıç, şaibeli 38'inci Olağan Kurultay sürecinde yaşanan gelişmeleri hatırlatarak, "Gidene bakıyorsak bu gideni getirene de bakmak gerekiyor. İzmir ne yazık ki kurultay hesaplarına meze edilmiştir. Aday belirlemelerinde örgütü yok saydılar. 'Yapay zeka kullandık' dediler. Bugün bu ortaya çıkan tablonun siyasi sorumluluğu tamamen bu sözleri kullananlardadır. Ama her gidişi böyle baskıyla açıklayamazsınız." dedi.

İZMİR'E HESAP VER ÖZGÜR

Yaşanan gelişmeler üzerine CHP içerisinden yükselen tepkiler ivme kazandı. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, muhalefet saflarının parçalandığı değerlendirmesinde bulunarak genel merkeze çağrı yaptı. Salıcı, "Özgür Özel İzmir'e hesap vermelidir." ifadesini kullandı.

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'HAİN OĞLU HAİN'

Aday belirleme döneminde Tugay lehine sarf edilen "Sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay Başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık." şeklindeki beyanatları hafızalardaki yerini koruyan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananlar karşısında ağzını bozdu.

Özel, "Arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir! Haindir! Hain oğlu haindir" şeklinde konuştu.

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Özel'in bu çıkışının ardından söz alan Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise tartışmaları kişisel meslek alanına taşıyarak, "Bir düğün yaptılar ya Genel Merkez'de. Bir düğün yaptılar. Biliyorsunuz onun mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine işlem yapsın, yüzünü değiştirsin. Çünkü o yüzle İzmir sokaklarında gezemez." diye konuştu.

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