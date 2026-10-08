Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacıların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için mücadele ettiği programda heyecan, risk ve strateji yine başrolde olacak.

5 MİLYON TL İÇİN BÜYÜK MÜCADELE

"Var Mısın Yok Musun"da 22 yarışmacı, 5 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için bankaya karşı mücadele ediyor.

Her turun sonunda banka, yarışmacının elindeki kutuyu satın almak için yeni bir teklif sunuyor.