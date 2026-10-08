Esra Erol'un sunumuyla büyük geri dönüş: Salı ve çarşamba akşamları atv'de kutu heyecanı
Türk televizyon tarihinin en sevilen yarışma programlarından "Var Mısın Yok Musun", atv ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başarılı sunucu Esra Erol’un sunuculuğunu üstlendiği fenomen yarışma, salı ve çarşamba akşamları saat 20.00’de ekranlara gelecek. Türkiye’nin dört bir yanından katılan 22 yarışmacı 5 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşmak için bankaya karşı kıyasıya mücadele edecek.
atv'nin milyonlar dağıtan fenomen yarışması "Var Mısın Yok Musun", yeni bölümleriyle ekranlara dönüyor.
HAFTANIN İKİ GÜNÜ ATV'DE
Sunuculuğunu Esra Erol'un üstlendiği yarışma, salı ve çarşamba akşamları izleyiciyle buluşacak.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacıların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için mücadele ettiği programda heyecan, risk ve strateji yine başrolde olacak.
5 MİLYON TL İÇİN BÜYÜK MÜCADELE
"Var Mısın Yok Musun"da 22 yarışmacı, 5 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için bankaya karşı mücadele ediyor.
Her turun sonunda banka, yarışmacının elindeki kutuyu satın almak için yeni bir teklif sunuyor.
İHTİMALLER BÜYÜDÜKÇE RİSK ARTIYOR
Kutular birer birer açıldıkça ihtimaller değişiyor, risk büyüyor ve verilecek kararlar çok daha kritik hale geliyor.
Şansın yanı sıra doğru zamanda doğru kararı vermenin de büyük önem taşıdığı yarışmada, yarışmacılar milyonlara ulaşabilmek için "varım" ya da "yokum" demek zorunda kalıyor.
HEYECANLI BÖLÜMLERİYLE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
Heyecanı, sürprizleri ve yüksek ödülüyle "Var Mısın Yok Musun", yeni bölümleriyle salı ve çarşamba saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.