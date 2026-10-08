Rusya 'nın Sibirya bölgesindeki Irkutsk Anti-Veba Araştırma Enstitüsü'nde görev yapan ve şüpheli bir veba enfeksiyonu sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Daria Shipilova'nın ölümü dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Kendisi de bir sağlık çalışanı olan anne Svetlana Shipilova, kızının ölümünün ardından yetkilileri sert bir dille suçlayarak "Kızımı yok ettiler, onu ölüme terk ettiler." dedi.

Rusya'da veba krizi. Fotoğraf: AFP

"TEST TÜPÜ KIRDI" İDDİASINI YALANLADI

Rus medyasında ve bazı resmi açıklamalarda, Daria Shipilova'nın laboratuvar çalışmaları sırasında canlı bakteri içeren bir test tüpünü kazara kırması sonucu enfekte olduğu iddia edilmişti. Ancak bu iddiayı kesin bir dille yalanlayan anne Svetlana Shipilova, kızının işinde son derece profesyonel olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

"Sadece bir amatör böyle bir şey söyleyebilir. O tüpü duvara fırlatsanız bile kırmanız veya içindekini dökmeniz imkansızdır. Çok sıkı koruma altındalar. Ben de birçok hastayı hayatta tuttum ama kendi kızımı kurtaramadılar. Kızımı resmen göz göre göre ölüme terk ettiler."

Uzmanlar da laboratuvar kıyafetleri ve koruyucu ekipmanların bu tür kazaları imkansız kılacak düzeyde gelişmiş olduğuna dikkat çekerek "kırılan tüp" senaryosunun gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor.