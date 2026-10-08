Rusya'da vebadan ölen araştırmacı Daria Shipilova'nın annesinden tepki: "Deney tüpü kırılmaz"
Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Irkutsk Anti-Veba Araştırma Enstitüsü'nde veba şüphesiyle hayatını kaybeden 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Daria Shipilova’nın ölümü tartışma yaratırken kızının "test tüpü kırdığı" iddiasını yalanlayan anne Svetlana Shipilova yetkilileri ölüme terk etmekle suçladı. Olayın ardından ölen araştırmacıyla temaslı yaklaşık 200 kişi karantinaya alınırken ailenin henüz resmi ölüm belgesi alamadığı ve sürecin şeffaflıktan uzak yürütüldüğünü öne sürdüğü bildirildi.
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Irkutsk Anti-Veba Araştırma Enstitüsü'nde görev yapan ve şüpheli bir veba enfeksiyonu sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Daria Shipilova'nın ölümü dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Kendisi de bir sağlık çalışanı olan anne Svetlana Shipilova, kızının ölümünün ardından yetkilileri sert bir dille suçlayarak "Kızımı yok ettiler, onu ölüme terk ettiler." dedi.
"TEST TÜPÜ KIRDI" İDDİASINI YALANLADI
Rus medyasında ve bazı resmi açıklamalarda, Daria Shipilova'nın laboratuvar çalışmaları sırasında canlı bakteri içeren bir test tüpünü kazara kırması sonucu enfekte olduğu iddia edilmişti. Ancak bu iddiayı kesin bir dille yalanlayan anne Svetlana Shipilova, kızının işinde son derece profesyonel olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:
"Sadece bir amatör böyle bir şey söyleyebilir. O tüpü duvara fırlatsanız bile kırmanız veya içindekini dökmeniz imkansızdır. Çok sıkı koruma altındalar. Ben de birçok hastayı hayatta tuttum ama kendi kızımı kurtaramadılar. Kızımı resmen göz göre göre ölüme terk ettiler."
Uzmanlar da laboratuvar kıyafetleri ve koruyucu ekipmanların bu tür kazaları imkansız kılacak düzeyde gelişmiş olduğuna dikkat çekerek "kırılan tüp" senaryosunun gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor.
200 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI
Olayın ardından Rus yetkililer bölgede geniş çaplı önlemler aldı. Ölen araştırmacının temas ettiği tespit edilen yaklaşık 200 kişi (yaklaşık 189 kişi hastane ortamında olmak üzere) karantinaya alınarak tıbbi gözlem altına alındı.
Orta Çağ'da milyonlarca insanın ölümüne yol açan Yersinia pestis bakterisi ve zatürre formundaki (pnömonik) veba üzerinde çalıştığı belirtilen genç kadının cenazesinin ise karantina tedbirleri nedeniyle henüz defnedilemediği belirtildi. Aile, hala resmi ve net bir ölüm belgesi beklediklerini, sürecin şeffaf yürütülmediğini öne sürüyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası merciler olayla ilgili resmi bilgi akışını yakından takip ederken bölgedeki hastanelerde ve riskli kurumlarda alarm durumunun sürdüğü bildirildi.