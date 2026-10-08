Binada yaşayan Tolga Gürpınar (Foto: DHA)

'BİNAMIZ ÇATLAKTI. UFAK TEFEK SES DUYDUĞUNU SÖYLEYEN KOMŞULARIMIZ VAR'

Binadan kurtarılan Tolga Gürpınar, "Üçüncü katta ya da dördüncü kattaki arkadaşlar sanırım kendileri çıktılar. Zaten binamız eski bir bina. Biz bütün komşularca niyetlenmiştik kentsel dönüşüm ve yarısı bizden kampanyasına. Ama iş orada kaldı, kontrata bağlamadık ama müteahhitlerle görüşmüştük. Karot alındı mı bilmiyorum. Niyetlendik ama sonuca bağlamamıştık ne diyelim keşke bağlasaymışız. Ben evde tektim, eşim ve kızım çok şükür evde değildi. Binamız çatlaktı. Ufak tefek 'çatır çatır' ses duyduğunu söyleyen bazı komşularımız var ama benim şahsen dikkatimi çekmedi. Çekseydi zaten girmezdim eve. Kolon kesmeyle ilgili de bir bilgim yok hassas bir konu. Yorum yapmam doğru olmaz. Üstüme beton parçası düştü sağlık ekipleri ufak bir pansuman yaptılar. Ufak bir kanamam vardı. Sonuçta evimiz kötü durumda benim ufacık yaram çok önemli değil. Bizim bir WhatsApp grubumuz var binada pek çok arkadaşımızın tahliye haberini aldık çok şükür ama ulaşılmayan birkaç kişi kaldı galiba ama emin değilim. Burası bizim evimiz, yuvamız. Hepimiz için acı bir durum. Sabah sayın Valimiz geldi onla da ayaküstü konuştuk. Sağ olsun o da müdahale etmeye çalıştı o da olay yerine geldi bilgi almaya çalıştı. İtfaiye 10 dakika içerisinde intikal etti. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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