Bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada, Mekke Paktı çerçevesinde askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılmasına yer verildi. MEHMETÇİK SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK Mİ? "Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askerî kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını Türk denizciliğinin ve savunma sanayisinin köklü merkezlerinden Gölcük Tersanesi Komutanlığının 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu hafta Gölcük'te gerçekleştirdi.

Yılbaşından bu yana sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 366'ya ulaştı.

Kademeli güvenlik sistemiyle korunan hudutlarda ise son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 660 şahıs yakalandı, 1383 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

TERÖRLE MÜCADELE Terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdüğü vurgulanırken son bir haftada 1 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu açıklandı.

Türkiye ile Fransa arasında ʺSavunma İş Birliği Yol Haritasıʺ imzalandı (Foto: AA)

TÜRKİYE-FRANSA SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ÜZERİNE YOL HARİTASI



MSB, Türkiye-Fransa savunma iş birliği üzerine yol haritasının sorulması üzerine şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye ile Fransa arasında, karşılıklı çıkarlar temelinde savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla bir Yol Haritası imzalanmıştır.

Yol Haritası kapsamında; savunma ve güvenlik konularında düzenli istişarelerde bulunulması, hibrit tehditlerle mücadele, istihbarat paylaşımı, hava savunma alanında daha yakın iş birliği ve sistemlerin birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi öngörülmektedir.

Ayrıca, üçüncü ülkelerde bölgesel istikrara katkı sağlayacak eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin koordineli şekilde yürütülmesi planlanmaktadır.

Askerî alanda; ortak eğitim faaliyetlerinin artırılması, harp akademileri arasında karşılıklı personel değişim programlarının geliştirilmesi, liman ziyaretleri ile kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla müşterek eğitim ve tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir.

Savunma sanayi alanında ortak proje ve iş fırsatlarının geliştirilmesi, bilgi ve teknoloji paylaşımının teşvik edilmesi ve iki ülke savunma sanayi kuruluşları arasındaki temasların artırılması amaçlanmaktadır.

Yol Haritası ile iki ülkenin savunma makamları arasındaki temasların düzenli hâle getirilmesi ve iş birliğinin kurumsallaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplantıların sırasıyla Paris ve Ankara'da dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi, ilk toplantının ise tarafların mutabakatıyla 2026 yılının son çeyreğinde yapılması planlanmaktadır.

Söz konusu Yol Haritası'nın iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmasına, karşılıklı güvenin güçlendirilmesine ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.