Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetime sunduğu transfer listesinde Joe Willock ile birlikte Nicolas Raskin de yer alıyor.

Siyah-beyazlılar, daha önce üç kez transfer etmeye çalıştığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Rangers'ın kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor.

Özellikle geçtiğimiz yaz transfer döneminde anlaşmaya çok yaklaşan Beşiktaş, son anda gerçekleşmeyen transferi bu kez sonuçlandırmayı hedefliyor.