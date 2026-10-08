Beşiktaş'ta yeni transfere Trossard ayarı! Yıldız isimle bizzat görüşecek
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Rangers forması giyen Nicolas Raskin'i yeniden gündemine aldı. Siyah-beyazlıların daha önce üç kez kadrosuna katmak istediği Belçikalı futbolcunun transferinde Leandro Trossard da devreye girecek.
Beşiktaş, ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetime sunduğu transfer listesinde Joe Willock ile birlikte Nicolas Raskin de yer alıyor.
Siyah-beyazlılar, daha önce üç kez transfer etmeye çalıştığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Rangers'ın kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor.
Özellikle geçtiğimiz yaz transfer döneminde anlaşmaya çok yaklaşan Beşiktaş, son anda gerçekleşmeyen transferi bu kez sonuçlandırmayı hedefliyor.
RANGERS'IN BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO
Nicolas Raskin'in İskoç ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Rangers'ın Belçikalı futbolcu için belirlediği bonservis bedeli ise 15 milyon euro.
Oyuncunun henüz yeni sözleşme imzalamaması, ara transfer dönemindeki görüşmeler açısından önem taşıyor.
Raskin'in sezonu Rangers'ta tamamlaması halinde yaz aylarında bonservis değerinin düşme ihtimali, İskoç kulübünü ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye yöneltebilir.
Beşiktaş yönetimi de bu durumu fırsata çevirerek İskoç temsilcisine güçlü bir teklif sunmayı planlıyor.
TROSSARD TRANSFER İÇİN DEVREYE GİRECEK
Beşiktaş'ın Raskin transferindeki kozlarından biri de Leandro Trossard olacak.
Belçikalı futbolcunun, vatandaşıyla görüşerek Beşiktaş ve Türkiye hakkında bilgi vermesi planlanıyor.
Trossard'ın olumlu referanslarıyla Raskin'in siyah-beyazlı kulübe transfer konusunda ikna edilmesi amaçlanıyor.
Orta saha rotasyonunu tamamlamak isteyen Beşiktaş, Raskin için dördüncü girişimini ocak ayında yapacak.
Siyah-beyazlı yönetim, 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Rangers ile yeniden pazarlık masasına oturmayı planlıyor.