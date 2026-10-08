Fon krizinde geri ödeme zamanı: Hazine kaynağı kullanılmayacak
Fonda 1 milyon TL'ye kadar parası olan küçük yatırımcının ödemeleri başlıyor. Ödemede Hazine kaynağı kullanılmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Ekonomimiz sağlam, sistemik risk yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon piyasalarında yaşanan son gelişmelere ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine bilgi verdi ve 17 fonda ödemelerin bugün başlayacağını söyledi.
Yılmaz, ödemelerde Hazine kaynaklarının kullanılmayacağının altını çizerken, "Ekonomimizin temelleri sağlam, sistemik risk söz konusu değil" mesajını da verdi. Yılmaz'ın dün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada öne çıkan mesajları şöyle:
455 BİN 758 KİŞİ
Tasfiyesi öngörülen 131 fonda 455 bin 758 tekil kişi bulunmaktadır. Ziraat Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151 bin 247 tekil yatırımcı, İş Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda ise 388 bin 718 tekil yatırımcı yer almaktadır.
OLAĞAN TASFİYEDEKİ 17 FON ÖDEMESİ BUGÜN
Olağan tasfiyesi yapılacak üç şirketin (A1 Capital, Bulls ve Pardus) 17 fonundaki 43 bin 643 yatırımcıya perşembe günü ödeme yapılacaktır. Bu şirketlerin kapsamında kalan 49 özel fonda ise 2 bin 98 kişi bulunmakta olup bu kişilerin sorunlarının kendi kapsamlarında çözülmesi planlanmaktadır.
ATLAS ŞİRKETİ
Gerekli teminatların alınması hâlinde, Atlas şirketinde bulunan 56 bin 614 kişiyi kapsayan 16 fonda da olağan tasfiye kuralları ile ödemeler ivedilikle yapılacaktır.
OLAĞANÜSTÜ TASFİYE SÜRECİ 5-6 AY
Olağanüstü tasfiyenin özünü, 1 milyon liraya kadar olan anaparanın ödenmesi oluşturmaktadır.
Fon alacaklarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek ve nihai tasfiye bakiyesi oluşturulacaktır. Tasfiye süreci 5-6 ay içerisinde sonlanacaktır.
ÖNCELİK KÜÇÜK YATIRIMCIDA
Yatırımcılara payları oranında dağıtım yapılması genel ilkedir. Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar olan anaparaların geri ödenmesi planlanmaktadır. Öncelik küçük yatırımcılarda ve para piyasası fonlarında olacaktır.
ÖDEMELERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ BU AY
(AK Parti'nin sunacağı yasa teklifi için) Meclisimizin takdirine sunulacak olağanüstü tasfiye kurallarını içeren yasa teklifinin yasalaşması hâlinde, ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar olan anapara ödemelerinin yapılacağını öngörüyoruz.
Bu konuda gerekli kararlar alınacaktır.
Teknik hazırlıklar yapılmıştır.
HAZİNE KAYNAĞI KULLANILMAYACAK
Ayrıca, fahiş veya haksız gelir elde edenlerden geri alınacak kaynaklar ile sistem dışına çıkarılan malların satışından elde edilecek kaynaklardan yararlanılacaktır.
EK YÜK GETİRMEYECEK
Ele alınan tüm teklif ve düzenlemeler, vatandaşlarımıza ve milletimize herhangi bir ek yük getirmeyecektir.
HESAP VERECEKLER
EKONOMİNİN TEMELLERİ SAĞLAM
Ekonomimizin temelleri sağlam, makroekonomik görünüme ilişkin bir sorun yok. Bankacılık sistemimiz, yüksek sermaye yeterlilik oranları ile son derece güvenli bir yapıda.
SORUNLU FONLAR GENELİ TEMSİL ETMİYOR
Sorunlu fonlar, sermaye piyasamızın genel resmini temsil etmiyor. Finans piyasalarında sistemik bir risk söz konusu değildir.
SINIRLI BİR ALANDA YAŞANDI
Tasfiyedeki fonların toplam portföy değeri, hane halkının finansal varlıklarının yüzde 2,4'üne karşılık gelmektedir. Tasfiye hâlindeki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturmaktadır.
DAHA DA GÜÇLENECEK
Potansiyel risklerden kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecektir.
ADLİ SÜREÇ
Süreçte 220 kişi hakkında işlem yapıldı; bunlardan 85'i tutuklu, 23 kişi hakkında ise yakalama kararı var. 81 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. 63 gerçek kişi ile 12 tüzel kişiye ait taşınır ve taşınmazlar üzerinde 21 el koyma kararı verilmiştir. 67 kişi ve şirketin banka, kripto ve kiralık kasa varlıklarına; 27 kişi ve şirketin ortaklık paylarına el konulmuştur. Fon çıkış tarihleri ve işlem oranları esas alınarak yatırımcı listesindeki 42 gerçek kişinin mal varlığı ayrıca dondurulmuştur.
Haber: Zübeyde Yalçın