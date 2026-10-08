Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon piyasalarında yaşanan son gelişmelere ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine bilgi verdi ve 17 fonda ödemelerin bugün başlayacağını söyledi.

Yılmaz, ödemelerde Hazine kaynaklarının kullanılmayacağının altını çizerken, "Ekonomimizin temelleri sağlam, sistemik risk söz konusu değil" mesajını da verdi. Yılmaz'ın dün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada öne çıkan mesajları şöyle:

455 BİN 758 KİŞİ

Tasfiyesi öngörülen 131 fonda 455 bin 758 tekil kişi bulunmaktadır. Ziraat Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151 bin 247 tekil yatırımcı, İş Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda ise 388 bin 718 tekil yatırımcı yer almaktadır.



OLAĞAN TASFİYEDEKİ 17 FON ÖDEMESİ BUGÜN

Olağan tasfiyesi yapılacak üç şirketin (A1 Capital, Bulls ve Pardus) 17 fonundaki 43 bin 643 yatırımcıya perşembe günü ödeme yapılacaktır. Bu şirketlerin kapsamında kalan 49 özel fonda ise 2 bin 98 kişi bulunmakta olup bu kişilerin sorunlarının kendi kapsamlarında çözülmesi planlanmaktadır.