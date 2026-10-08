Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte milyonlarca emekli ve memurun merak ettiği rakamlar da ortaya çıkmış oldu. 3 aylık oranın ardından yıl sonunda gelecek maaş artışlarıyla ilgili ipucu da netleşti. İşte emekli, memur ve işçiler için yeni hesap... Eylül enflasyonu neyi belirledi? Eylül ayında oluşan yüzde 1,84 oranındaki enflasyon, temmuzdaki yüzde 1,78 ve ağustostaki yüzde 1,84 ile birleşerek üç aylık oranı ortaya çıkardı. Buna göre üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak belirlendi.

Emekli ve memurların merak ettiği rakamlar ortaya çıktı (Foto: Takvim Foto Arşiv) 3 aylık enflasyon kimi ilgilendiriyor? SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyon kadar artış alıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise son 6 aylık enflasyona göre fark alıyor. Bu yüzden 3 aylık enflasyon tüm emeklileri ve memurları ilgilendiriyor. Yüzde 5,57 ne anlama geliyor? Yüzde 5,57 oranındaki üç aylık enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen bir artışı ifade ediyor. Bunun üzerine 3 aylık veri daha eklenecek ve yıl sonu artış oranı belirlenecek. Memurlar için bu oran önemli mi? Bu oranlarla birlikte memurlar için yıl sonunda enflasyon farkı verileceğinin ilk işareti de gelmiş oldu. Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında aldıkları yüzde 7'lik zammın üzerindeki enflasyonu fark olarak alacaklar. Her ne kadar üç aylık veri yüzde 7'nin altında olsa da yıl sonunda enflasyon farkı almaları kesin görünüyor. Memurlar ve memur emeklileri ayrıca toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5 oranındaki zamlarını da ocak ayında alacak.