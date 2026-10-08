Maltepe'deki çöküşün ardından 7 katlı binanın geçmişine ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Enkaz başında incelemelerde bulunan Jeofizik Mühendisi Kadem Ekşi, A Haber'e yaptığı açıklamada binanın mimari ve statik projelerini incelediğini söyledi. Binada 4 kaçak kat iddiası! Ekşi'nin verdiği bilgiye göre 1987'de zemin artı 3 kat olarak projelendirilen yapıya sonradan 4 kaçak kat eklendi. Çöküşün nedenine ilişkin değerlendirmede bulunan Ekşi, "Olay bu yani, esas nedeni bu" derken Maltepe ve Kartal için de "Pimi çekilmiş bomba şeklinde binlerce bina var" uyarısında bulundu.

Maltepe’de 7 katlı binanın 3 katının çökmesinin ardından Kadem Ekşi, yapının 4 katının kaçak olduğunu öne sürdü. (Foto: Takvim Foto Arşivi) "ZEMİN ARTI 3 KAT OLARAK PROJELENDİRİLMİŞ" Binanın 1987 yapımı olduğunu belirten Ekşi, yapının ilk projesine ilişkin şu bilgileri verdi: "87 yapımı bir bina. Zemin artı 3 kat olarak projelendirilmiş. O zaman Maltepe-Kartal ilçesine bağlı. Daha sonra ilave 4 kat kaçak olarak yapılmış." Mimari projeyi İTÜ'den Alper Hoca ile birlikte incelediğini ve statik projeye de ulaştığını söyleyen Ekşi, "7 katlı binanın 4 katı kaçak. Olay bu yani, esas nedeni bu. Bina kendi ek ağırlığını taşıyacak limitleri çoktan aşmış" dedi. Maltepe’de 7 katlı bina çöktü! Valilik açıkladı: 10 kişi kurtarıldı 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı "PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBA ŞEKLİNDE BİNLERCE BİNA VAR" Maltepe ve Kartal'daki yapı stokuna da dikkat çeken Ekşi, "Böyle pimi çekilmiş bomba şeklinde Maltepe'de, Kartal'da binlerce bina var. Belediyelerimiz bunu biliyor. Topu taca atmaya gerek yok. Bir yüzleşelim. Ben deprem mühendisiyim. İBB'de 5 sene Deprem Doğal Afetler Komisyon Başkanlığı yaptım. Bunlara gözümüzü kapalı yürüyemeyiz. Burada ilave 4 kat kaçak" ifadelerini kullandı. "BİNA EKONOMİK ÖMRÜNÜ ZATEN TAMAMLAMIŞ" Ekşi, yapının durumuna ilişkin değerlendirmesinde, "Bina ekonomik ölümünü zaten tamamlamış" dedi. Binada korozyon etkisine dikkat çeken Ekşi, bodrum katının imalat atölyeleri olarak kullanılmış olabileceğini belirterek kolonlara müdahale ihtimalinin de araştırılması gerektiğini söyledi. "Buralarda da müdahaleler olmuş olabilir. Onlar nihayetinde kolonlara müdahaleler olmuş olabilir" diyen Ekşi, binaya sonradan eklenen katların oluşturduğu yüke dikkat çekti.