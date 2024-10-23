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Milan ilk galibiyetini Brugge’den aldı

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Milan sahasında Club Brugge ile karşı karşıya geldi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
Milan ilk galibiyetini Brugge’den aldı

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Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Milan sahasında Club Brugge ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki maçı İtalyan ekibi 3-1'lik skorla galip bitirdi. Milan'a 3 puanı getiren golleri 34'te Pulisic, 61 ve 71'de Reijnders attı. Belçika temsilcisinin tek golünü Sabbe kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer sonuçları şöyle: Monaco- Kızılyıldız: 5-1, Arsenal-S.Donetsk: 1-0, Aston Villa-Bologna: 2-0, Girona-S.Bratislava: 2-0, Juventus- Stuttgart: 0-1, PSG-PSV: 1-1, Sturm Graz-Sporting Lizbon: 0-2.

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