Yasemin Özilhan, detoksu bir kenara bıraktı! Koca bir dilim pizzayı afiyetle yedi

Türkiye onu Yasemin Ergene olarak tanıdı. Doktorlar dizisindeki Ela karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak dizinin çekildiği hastanenin sahibi olan İzzet Özilhan'la evlenip sosyeteye adım attı. Bu geçiş onun alışkanlıklarını da farklılaştırdı. Bu kez oyunculuğuyla değil beslenme alışkanlığı ile anıldı. Diyeti ve sporu ile gündem olan Özilhan mango, muz, süt ve chia tohumundan pizzaya geçiş yaptı. Daha önce tabağında sadece 3 adet haşlanmış yumurta, pirinç pilavı ve yoğurt bulunan Özilhan, koca bir dilim pizzayı midesine attı. O iştahlı anları sosyal medyadan paylaştı. Görenler de yorumları patlattı: Kadıncağız ne zamandan beri aç demek ki! Chia tohumu out, pizza in. Can boğazdan gelir Yasemin. İnşallah pizza sonrası kendini aç bırakmaz.

