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Mourinho, Samsunspor beraberliği sonrasında ince bir mesaj verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü, “Şimdiden 7 puan kaybettik. Yapacak birşey yok. Devam ediyoruz” ifadesini kullandı. Portekizli hoca 2. golün faul olabileceğini söyleyerek, "Bizim statta olsa ne karar verirlerdi merak ediyorum" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024
Mourinho, Samsunspor beraberliği sonrasında ince bir mesaj verdi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Güçlü bir takımla karşılaştıklarının altını çizen Portekizli teknik adam, "Bizim için zor bir haftaydı. Ancak cuma günü tam kadroyla çalışma imkanı bulduk. Saha içinde hatalarımız oldu. Bunu kendi aramızda konuşup çözmemiz gerekiyor. Rakibin attığı 2. golde bariz faul olabilir. Bizim stadımızda böyle bir pozisyona gol mü yoksa faul mü verecekler bunu merak ediyorum" ifadesini kullandı.

ŞİMDİDEN 7 PUAN KAYBETTİK
Mourinho 2-1 öne geçtikten sonra 2 net pozisyonlarının olduğunu vurgulayarak, "O golleri eğer atsaydık maç biterdi. Oosterwolde sakatlanınca farklı pozisyonlar yaptık. Beraberlik bizim için kötü sonuç. Şimdiden 7 puan kaybettik. Hangi şartlarda kaybettik önemi yok. Yolumuza devam edip bir an önce puanlar toplamamız gerekiyor. Önümüze bakacağız" şeklinde konuştu.

KANARYA'DA ŞOK İSTATİSTİK
Fenerbahçe topa sahip olma açısından en kötü sezonunu yaşıyor. Kanarya 1-0 öne geçene kadar yüzde 54 üstünken golü bulduktan sonra yüzde 36 ile oynadı. 2-1 öne geçtikten sonra da ancak yüzde 35 topla oynadı.

BU SEZON 2. KEZ AYNI SENARYO
Samsunspor önünde 2-1'lik üstünlüğünü koruyamayan ve 2 puan kaybeden Fenerbahçe bu senaryoyu daha önce de yaşamıştı. Sarı-Lacivertliler, Göztepe deplasmanında son dakikalarda yediği golle yıkılmış ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

FRED, BODRUMSPOR'A YOK
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Samsunspor ile oynanan karşılaşmada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Daha önce 3 sarı kartı bulunan Sarı-Lacivertli oyuncu, Fenerbahçe'nin Bodrumspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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