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Memur-emekli zammına 4 formül

Hem emeklilerin hem memurların gözü Ocak zammında. Zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 14.6-16.4, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 10.4-yüzde 12.2 aralığında bekleniyor.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024
Memur-emekli zammına 4 formül

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Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve ikinci 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Şu ana kadar üç aylık veri belli oldu. TÜİK verilerine göre, Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47, Eylül enflasyonu yüzde 2.97 olarak gerçekleşti. Yani Temmuz- Eylül enflasyonu yüzde 8.92 çıktı. Geriye 3 veri kalırken, ekonomistlerle yapılan anketler, milyonların Ocak zammı için ipucunu veriyor. İşte anketlere göre zam oranları...

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44.11 olarak tahmin edildi. Buna göre; 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.53 seviyesine çıkacak. MemurlarIN ve memur emeklilerinin Ocak zammı da bu tahmine göre yüzde 5.03 enflasyon farkıyla yüzde 11.33'ü bulabilecek. En düşük maaş bu tahmin gerçekleşirse memurlarda 43 bin 647, memur emeklilerinde 19 bin 580 liraya ulaşacak.

AA FİNANS ANKETİ: 17 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette 2024 sonu enflasyon beklentisi 43.23 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon zammı yüzde 14.83 seviyesinde bekleniyor. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 4.39 enflasyon farkıyla yüzde 10.65 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 43 bin 381, memur emeklilerinde 19 bin 461 lira olacak.

REUTERS ANKETİ: Ekonomistlerle yapılan ankete göre, enflasyonun 2024'ün sonunda yüzde 42.95 seviyesinde olması bekleniyor. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14.60 olarak gerçekleşirken, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık zammı yüzde 4.18 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.43'e ulaşabilecek. En düşük maaş memurlarda 43 bin 294, memur emeklilerinde 19 bin 422 liraya çıkacak.

FKB ANKETİ: Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirilen ankette 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 45.24 olarak çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu tahmin gerçekleşirse Ocak ayında yüzde 16.43 oranında enflasyon zammı alacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.85'i, zam oranı yüzde 12.2'yi bulacak. En düşük maaş memurlarda 43 bin 988, memur emeklilerinde 19 bin 733 lirayı aşacak.

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