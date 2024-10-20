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Giovanni van Bronckhorst, Rafa Silva'ya moral aşıladı!

Eylül ve ekim ayında gol ve asisti bulunmayan Rafa Silva’ya hocasının güveni tam. Van Bronckhorst, Portekizli yıldıza “Konyaspor maçında eski günlerine döneceksin” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024
Giovanni van Bronckhorst, Rafa Silva’ya moral aşıladı!

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Rafa Silva Beşiktaş'ın performansına beklenen katkıyı yapamadığı bir dönemde. Eylül ve ekimde gol ve asisti bulunmayan Portekizli ile Van Bronckhorst özel bir görüşme gerçekleştirdi. Konya maçının son idmanı öncesi Hollandalı hoca oyuncusuna "Sana güveniyorum. Lider özellikleri olan kaliteli bir futbolcusun. Eski günlerine döneceksin" dedi.

Sezon başında Benfica'dan kadroya katılan 31 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla bu sezon 12 maçta sahaya çıktı. Söz konusu süreçte 1033 dakika süre bulabilen 10 numara; 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Son dönemde Portekizli futbolcu; Sivas, Trabzon, Eyüp, Kayseri ve Gaziantep maçlarını boş geçmişti.

Yıldız isim ayrıca Avrupa'da çıktığı Ajax ve Frankfurt maçlarında da gol veya asist üretememişti. Kartal'a 3 yıllığına imza atan Rafa, senelik 6 milyon Euro kazanıyor. Öte yandan Beşiktaş, sert müdahalelere maruz kalan Rafa için Eyüp maçının ardından Portekizli yıldızın fotoğrafını paylaşıp "Durduramayacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.

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