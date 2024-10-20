Fenerbahçe’de Leipzig’in Makedon yıldızı Eljif Elmas gündeme geldi!

Fenerbahçe transfer sezonu için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Boca Juniors'un Arjantinli yıldızı Cristian Medina ile anlaştı ancak resmi olarak imza attıramadı. Fenerbahçe, Medina'da yaşanan belirsizlik nedeniyle sürpriz bir hamle yaptı. Kanarya, Leipzig'de oynayan eski öğrencisi Eljif Elmas ile temas kurdu. Alman medyasına göre 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, takım içindeki durumundan hiç memnun değil.

ELJIF TEKLİFE SICAK BAKIYOR

8 ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Elmas, bu sezon sadece 7 dakika görev aldı. Alman ekibinde oldukça mutsuz olan Eljif Elmas'ın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. 2017- 2018 sezonunda yalnızca 180 bin Euro bedelle Fenerbahçe'ye katılan yetenekli isim, 2019-2020 sezonunda 17.7 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu. Napoli'deki performansıyla göz kamaştıran Eljif Elmas, 24 milyon Euro bedelle Leipzig'in yolunu tutmuştu.