Ertuğrul Doğan: Başladığım işi yarım bırakmam

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, son zamanlardaki en önemli gündeminin Bankalar Birliği'nden çıkışları olduğunu belirterek, "Trabzonspor için çok çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Ekonomik anlamda da inşallah Trabzonspor futbolda yaptığı devrimin bir benzerini gerçekleştirecektir. Yaklaşık olarak 700-750 milyon civarındaki bir faiz yükünden kurtulmuş olduk" dedi. Doğan, Aralık ayında gerçekleşmesi planlanan olağan genel kurulda aday olup olmayacağına ilişkin olarak, "Ben bugüne kadar başladığım herhangi bir işi yarım bırakmadım" dedi.

TRABZON'UN BORCU 3 MİLYAR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, lisans alabilmek için Aralık ayı sonuna kadar 30 milyon Euro'ya ihtiyaç duyduklarını belirtti. Gerçekleşen toplantıda Trabzonspor'un borcunun 3 Milyar 150 Milyon TL olduğu açıklandı.