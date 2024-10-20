SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Ertuğrul Doğan: Başladığım işi yarım bırakmam

Ertuğrul Doğan başkan adaylığı ile ilgili, “Başladığım herhangi bir işi yarım bırakmadım” yorumunu yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024
Ertuğrul Doğan: Başladığım işi yarım bırakmam

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, son zamanlardaki en önemli gündeminin Bankalar Birliği'nden çıkışları olduğunu belirterek, "Trabzonspor için çok çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Ekonomik anlamda da inşallah Trabzonspor futbolda yaptığı devrimin bir benzerini gerçekleştirecektir. Yaklaşık olarak 700-750 milyon civarındaki bir faiz yükünden kurtulmuş olduk" dedi. Doğan, Aralık ayında gerçekleşmesi planlanan olağan genel kurulda aday olup olmayacağına ilişkin olarak, "Ben bugüne kadar başladığım herhangi bir işi yarım bırakmadım" dedi.

TRABZON'UN BORCU 3 MİLYAR
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, lisans alabilmek için Aralık ayı sonuna kadar 30 milyon Euro'ya ihtiyaç duyduklarını belirtti. Gerçekleşen toplantıda Trabzonspor'un borcunun 3 Milyar 150 Milyon TL olduğu açıklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yenidoğan çetesinin Bağcılar TRG Hastanesi’ndeki ’ölüm’ üniteleri görüntülendi! Bebeklere burada kıydılar | İşte CİMER’e yapılan ilk ihbar
Biri terörist biri asker kaçağı! Yenidoğan çetesindeki hemşireden vahşet itirafı: O hasta ile ilgilenme bırak ölsün
Samsunspor - Fenerbahçe | CANLI TAKİP
Yenidoğan çetesinin HTS kayıtları! Yanlış müdahale ettikleri bebek öldü geç müdahale ettikleri bebek kör oldu: Banka hareketleri fezlekede
Kartal’ın yüksek uçuşu! Beşiktaş Konyaspor’u 2-0 yendi!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! ’Yenidoğan çetesi’ soruşturması derinleştirildi... Başkan Erdoğan süreci yakından takip ediyor
Erdoğan-Scholz zirvesi Almanya’da manşetlerde: Türkiye’ye Eurofighter’ları vermek istiyor
Bebek katili Yenidoğan çetesinin örgütsel şeması ortaya çıktı! Yavrularımızı ölüme nasıl götürdüler?
Şeytanın tabiplerinin tape kayıtları! PKK’lı Fırat Sarı ölen bebekle böyle dalga geçti: Ha ha dedemin fişi | Hayvan gibi ağlıyor
Cenazeyi bisküvi kutusunda verdiler! Yenidoğan çetesinin yeni diyalogları çıktı: Ex olsun Galatasaray’ın maçı var!
MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Süleymaniye’de kilit operasyon... Caize Selber ve Emine Ulaş etkisiz’leş’tirildi
Reyap’ta ’kuvöz’ oyunu! PKK’lı Fırat Sarı nakli engelleyip yenidoğan Hasan Can’ın ölümüne yol açtı | Bilerek Türk bebekleri seçtiler
CANLI | İsrail’in İran’a saldırı planı sızdı! Hizbullah karargahı vuruldu: 3 kilit isim hayatını kaybetti
Yenidoğan çetesi 12 bebeği katletti! Korkunç kayıtlar ortaya çıktı! Sağlık Bakanlığı uzmanlar ölüm nedenlerini sıraladı
Yenidoğan soruşturmasının kilit ismi Malik Türkay Esin konuştu: Korku filmi gibi! | Süreç nasıl başladı
SON DAKİKA