İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da Kobbie Mainoo, sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi'nde 24 Ekim'de oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Times'ta yer alan haberde harmstring sakatlığı yaşayan Mainoo'nun en az 1 ay forma giyemeyeceği ve Manchester United'ın 7 maçını kaçıracağı ifade edildi. Genç futbolcu, bu sezon Manchester United formasıyla 9 maçta süre alırken gol veya asist kaydedemedi.
Kobbie Mainoo Fener’e karşı yok
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da Kobbie Mainoo, sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi'nde 24 Ekim'de oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024