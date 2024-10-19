Kobbie Mainoo Fener’e karşı yok

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da Kobbie Mainoo, sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi'nde 24 Ekim'de oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Times'ta yer alan haberde harmstring sakatlığı yaşayan Mainoo'nun en az 1 ay forma giyemeyeceği ve Manchester United'ın 7 maçını kaçıracağı ifade edildi. Genç futbolcu, bu sezon Manchester United formasıyla 9 maçta süre alırken gol veya asist kaydedemedi.

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