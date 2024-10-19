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Kobbie Mainoo Fener’e karşı yok

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da Kobbie Mainoo, sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi'nde 24 Ekim'de oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024
Kobbie Mainoo Fener’e karşı yok

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da Kobbie Mainoo, sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi'nde 24 Ekim'de oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Times'ta yer alan haberde harmstring sakatlığı yaşayan Mainoo'nun en az 1 ay forma giyemeyeceği ve Manchester United'ın 7 maçını kaçıracağı ifade edildi. Genç futbolcu, bu sezon Manchester United formasıyla 9 maçta süre alırken gol veya asist kaydedemedi.

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