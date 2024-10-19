Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün devam etti. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı. Sarı-Lacivertliler, bugün yapacağı idmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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