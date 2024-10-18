Zenit ile dostluk maçı yapılacak

Rus ekibi Zenit, Kasım ayındaki milli arada Fenerbahçe ile dostluk maçı yapmayı planlıyor. Zenit Başkanı Medvedev Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile hazırlık maçı için görüşüyoruz. Yakın zamanda maçın tarihini ve saatini açıklamayı umuyoruz. Kasım ayında İstanbul'da oynanacak" ifadelerini kullandı. Zenik Teknik Direktörü Sergey Semak geçtiğimiz günlerde, "Daha önce duyuruldu mu bilmiyorum ama Fenerbahçe ile İstanbul'da bir dostluk maçı için ön anlaşmamız var. Olursa ilginç bir maç olacak" sözlerini sarf etmişti.

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