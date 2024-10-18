Eski genlerimizi yakalamalıyız

Milli Takım'da attığı gollerle dikkat çeken Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, FB TV'ye konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe taraftarı hep yanımda oldu. Onlar 'İrfan İrfan' diye bağırdıkça benim tüylerim diken diken oluyor. Bundan sonra da inşallah onlara layık bir şekilde performansımı göstermeye devam edeceğim" dedi. İrfan Can, "Fenerbahçe iç sahada Chelsea, M.United gibi çok büyük takımları yendi. Tuncay Şanlı hat-trick yaptı. Eski genlerimizi yakalamamız gerekiyor. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, bunu tekrardan göstermemiz lazım" diyerek sözlerini tamamladı.

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