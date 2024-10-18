Dişi Aslan’ın gücü yetmedi

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında konuk ettiği Roma'ya 6-1 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılı takımın tek golünü 76'da Staskova kaydetti. Grupta oynadığı 2 maçı da kaybeden Cimbom 3. maçında 13 Kasım'da Alman temsilcisi Wolfsburg'u konuk edecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN