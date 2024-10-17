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Okan Buruk’a sürpriz doğum günü

Antalya maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, dün taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024
Okan Buruk’a sürpriz doğum günü

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Antalya maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, dün taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi. Öte yandan, Teknik Direktör Okan Buruk'a bir sürpriz yapıldı. Tecrübeli çalıştırıcının basın mensupları tarafından doğum günü kutlandı. Gazetecilerin getirdiği pastayı üfleyen Buruk, kutlamadan ötürü çok teşekkür etti. Sarı-Kırmızılılar, ara dönüşü kayıp istemiyor. Bu yüzden Antalya maçı büyük öneme sahip.

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