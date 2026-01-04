CIA gölgesinde Maduro operasyonu: “İçeriden iş” iddiası

Cumartesi sabahı Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu. Kaynaklar, planlamanın aylar öncesinden başlatıldığını, sahada ayrıntılı tatbikatlar yapıldığını ve çok katmanlı bir istihbarat çalışması yürütüldüğünü belirtti.

ABD güçleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi gözaltına alındı. Operasyonun, ABD Başkanı Donald Trump'ın onayıyla ve aylar süren hazırlıkların ardından gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynaklara göre, ABD Ordusu'nun seçkin birlikleri arasında Delta Force'un da yer aldığı ekipler, Maduro'nun kaldığı belirtilen yapının birebir kopyası üzerinde giriş senaryoları çalıştı. Hazırlıklar kapsamında CIA 'nin yaz aylarından itibaren Venezuela 'da sınırlı bir ekip bulundurduğu ve Maduro'nun günlük rutinine ilişkin istihbarat topladığı ifade edildi.

"İÇERİDEN İŞ" İDDİASI

Reuters'a konuşan iki kaynak, istihbarat servisinin Maduro'ya yakın bir ajan aracılığıyla son günlerdeki hareketleri izlediğini, ayrıca Venezuela ordusu içinden bazı unsurların operasyon sürecinde ABD ile işbirliği yaptığı yönünde bilgi verdi. Venezuela muhalefetine yakın ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak ise süreci "içeriden bir iş" olarak tanımladı.

Kaynaklara göre Trump, operasyonu dört gün önce onayladı; ancak askeri ve istihbarat yetkilileri daha elverişli hava koşullarının beklenmesini önerdi. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyon için nihai onayın Cuma günü geç saatlerde verildiğini söylediği aktarıldı.