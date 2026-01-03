Başkan Erdoğan ihracatta 2025 yılı rekorlarını ve 2026 hedefini açıkladı!

2026 senesinin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Her olay bizi de etkilemektedir. Küresel ekonomideki gelişmelerin Türkiye'ye de yansımaları oluyor. Bu gerçek 2025 yılında da değişmedi. Gazze başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kaos hakimdi. Gazze'de son asrın en büyük soykırımlarından biri yaşandı. Bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen İsrail insani yardım girişimlerini engellemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz seneye damgasını vuran bir diğer çatışma Rus-Ukrayna savaşı. Savaş 5. yılına girmek üzere. Bu savaşın adil ve sürdürülebilir barışla sona erdirilmesi samimi temennimizdir.

DIŞ POLİTİKAMIZIN ESASI DOST KAZANMAKTIR Biz ne rol ne şov yapma peşindeyiz. Çatışmalardan menfaat devşirme gibi bir anlayışımız asla olmadı. Bugün de yoktur. Bizim dış politikamızın esası düşman üretmek değil, dost kazanmaktır. Herkesin hayrına olacak barışın mücadelesini veriyoruz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

REKOR ÜSTÜNE REKOR



2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonomimizi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara taşıyarak yeni bir rekor daha kırdık.

Aralık ayında 3 milyar dolar artış sağlandı. İlk defa aylık ihracatımız 26 milyar doları aşmış oldu. Aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık bazda yeni bir ihracat rekoruna imza attık.



CUMHURİYET TARİHİNDE REKOR



Mal ihracatımız 273.4 milyar dolara ulaştı. Cumhuriyetimiz tarihimizin en yüksek ihracatımızı gerçekleştirdik.