Başkan Erdoğan ihracatta 2025 yılı rekorlarını ve 2026 hedefini açıkladı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dış politikasının amacının dost kazanmak olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin vazgeçilmezliği anlaşılmıştır. Türkiye'yi karşısına alanlar kaybedeceklerdir. Kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler, emperyalistlere lejyoner yazılanlarsa kaybedecektir." dedi. 2025'te ihracatta rekor üstüne rekor kırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Mal ihracatımız 273.4 milyar dolara ulaştı." ifadelerini kullandı. Erdoğan, 2026 hedefinin 410 milyar dolar olduğunu bildirdi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
2026 senesinin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Her olay bizi de etkilemektedir. Küresel ekonomideki gelişmelerin Türkiye'ye de yansımaları oluyor. Bu gerçek 2025 yılında da değişmedi. Gazze başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kaos hakimdi. Gazze'de son asrın en büyük soykırımlarından biri yaşandı. Bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen İsrail insani yardım girişimlerini engellemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz seneye damgasını vuran bir diğer çatışma Rus-Ukrayna savaşı. Savaş 5. yılına girmek üzere. Bu savaşın adil ve sürdürülebilir barışla sona erdirilmesi samimi temennimizdir.
DIŞ POLİTİKAMIZIN ESASI DOST KAZANMAKTIR
Biz ne rol ne şov yapma peşindeyiz. Çatışmalardan menfaat devşirme gibi bir anlayışımız asla olmadı. Bugün de yoktur. Bizim dış politikamızın esası düşman üretmek değil, dost kazanmaktır. Herkesin hayrına olacak barışın mücadelesini veriyoruz.
2026 senesinde bu yöndeki gayretlerimizi yoğunlaştıracağız.
YÜZÜNÜ ANKARA'YA DÖNEN KAZANIR
Türkiye'yi saf dışı bırakma girişimleri sonuçsuz kaldı. Türkiye'siz denklem kurulamayacağı herkes tarafından anlaşılmıştır. Türkiye'nin vazgeçilmezliği anlaşılmıştır. Türkiye'yi karşısına alanlar kaybedeceklerdir. Kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler, emperyalistlere lejyoner yazılanlarsa kaybedecektir.
REKOR ÜSTÜNE REKOR
2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonomimizi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara taşıyarak yeni bir rekor daha kırdık.
Aralık ayında 3 milyar dolar artış sağlandı. İlk defa aylık ihracatımız 26 milyar doları aşmış oldu. Aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık bazda yeni bir ihracat rekoruna imza attık.
CUMHURİYET TARİHİNDE REKOR
Mal ihracatımız 273.4 milyar dolara ulaştı. Cumhuriyetimiz tarihimizin en yüksek ihracatımızı gerçekleştirdik.
HEDEFLERİ AŞTIK
2025 yılı mal ve hizmet ihracatımızın 396,5 milyar dolara ulaştığını tahmin ediyoruz. Bu rakamla hedefler aşıldık.
2002 yılında yüzde 50 civarında olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılında yüzde 74,8 olmuştur.
Yerli ve milli markamız Togg'un yeni modelleriyle Avrupa pazarında yer alması, mühendislik ve tasarım gücümüzü ortaya koyuyor.
Otomotiv sektöründe yıllık 1,5 milyon araç üretimi, 41 milyar doları aşan ihracatla Avrupa'nın 4., dünyanın 12. en büyük üretim üssü konumundayız.
İHRACATTA İLK 5'TEKİ İLLER
En fazla ihracat yapan 5 ilimiz ise; 57,8 milyar dolar ile İstanbul birinci, 35,2 milyar dolar ile Kocaeli 2., 23,6 milyar dolar ile İzmir 3., 20 milyar dolar ile Bursa 4. 13,2 milyar dolar ile Tekirdağ 5. olmuştur. Terazinin diğer tarafı olan ithalatta ise 2025 yılını 365,5 milyar dolarla kapattık.
2026 HEDEFİNİ AÇIKLADI
2026 hedefimiz 282 milyar dolar mal ihracatı ile 128 milyar dolar hizmet olmak üzere toplam 410 milyar dolar ihracattır.