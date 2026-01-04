İstanbul ve 13 ile sarı kod! Meteoroloji'den fırtına ve sağanak alarmı: Hızı 85 km'ye ulaşacak

AKOM, İstanbul için dikkat çeken bir uyarı yayımladı. Şehirde hafta sonu etkili olması beklenen lodosun, sıcaklıkları 15-16 dereceye kadar çıkaracağı belirtilirken, rüzgar hızının yer yer 85 km/s'ye ulaşabileceği ifade edildi.

Meteoroloji , aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 14 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da kuvvetli rüzgar; Balıkesir ve İzmir'de ise rüzgarla birlikte kuvvetli yağış bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)

4 OCAK BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA BÖLGESİ

Marmara genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin batı kesimlerinde yer yer yağmur ve sağanak geçişleri görülecek. Güney ve güneybatı yönlerden esmesi beklenen rüzgârın zaman zaman kuvvetli, yer yer fırtına şiddetinde (40-70 km/saat) olacağı tahmin ediliyor.

Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 17°C

Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 19°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 16°C

Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 17°C