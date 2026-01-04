İstanbul ve 13 ile sarı kod! Meteoroloji'den fırtına ve sağanak alarmı: Hızı 85 km'ye ulaşacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, İzmir dahil 14 il için sarı kodlu uyarı verdi. Hafta sonu lodosla birlikte rüzgar hızının 85 km/s'ye ulaşması bekleniyor. Çarşambadan itibaren kuvvetli sağanak etkili olacak.
Meteoroloji'nin 4 Ocak 2025 tarihli hava durumu raporuna göre; Marmara'nın batısı, Ege kıyıları, Antalya ile Samsun ve Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Samsun ve Sinop'un iç ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis riski bulunuyor.
Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda çığ tehlikesi devam ediyor.
Sıcaklıklar Yükseliyor Ama Kalıcı Değil
Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde artarak kısa süreliğine normallerin üzerine çıkması bekleniyor. Ancak bu yükselişin ardından ani düşüşler öngörülüyor.
Rüzgar Yer Yer Fırtına Şiddetinde
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden eseceği, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de ise zaman zaman fırtına seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi risklere karşı uyarı yapıldı.
İstanbul'da Lodosla Gelen Riskli Isınma
AKOM, İstanbul için dikkat çeken bir uyarı yayımladı. Şehirde hafta sonu etkili olması beklenen lodosun, sıcaklıkları 15-16 dereceye kadar çıkaracağı belirtilirken, rüzgar hızının yer yer 85 km/s'ye ulaşabileceği ifade edildi.
Yetkililer bu ani ısınmanın beraberinde ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor.
Hafta Ortasından Sonra Sağanak Etkisini Artıracak
İstanbul'da haftanın ilk günleri parçalı bulutlu geçecek. Asıl değişim ise çarşamba gününden itibaren yaşanacak.
7 Ocak Çarşamba: Hafif yağmur geçişleri bekleniyor.
8 Ocak Perşembe: Kent genelinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Metrekareye düşen yağış miktarının 25 kilograma kadar çıkması öngörülürken sıcaklıkların aynı gün 9 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
14 İl İçin "Sarı" Kodlu Uyarı
Meteoroloji, aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 14 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da kuvvetli rüzgar; Balıkesir ve İzmir'de ise rüzgarla birlikte kuvvetli yağış bekleniyor.
Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, ani rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istiyor.
4 OCAK BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA BÖLGESİ
Marmara genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin batı kesimlerinde yer yer yağmur ve sağanak geçişleri görülecek. Güney ve güneybatı yönlerden esmesi beklenen rüzgârın zaman zaman kuvvetli, yer yer fırtına şiddetinde (40-70 km/saat) olacağı tahmin ediliyor.
Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 17°C
Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 19°C
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 16°C
Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 17°C
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Batı kesimlerde bulutluluk artarken, Antalya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak görülebilir. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis etkili olacak.
Adana: Parçalı ve az bulutlu, 15°C
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı, 16°C
Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 8°C
Isparta: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 7°C
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
İç Anadolu'da parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 8°C
Eskişehir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 9°C
Kayseri: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 6°C
Konya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 10°C
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Sinop çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Rüzgârın bölge genelinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Bolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 9°C
Düzce: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 12°C
Sinop: Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar, 17°C
Zonguldak: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 17°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Bölgede parçalı ve az, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Samsun çevrelerinde aralıklı yağmur görülebilir. İç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak. Doğu Karadeniz'in yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 8°C
Rize: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, 15°C
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, 14°C
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Doğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don riski sürerken, pus ve sis görülebilir. Doğu kesimlerde çığ tehlikesi devam ediyor.
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, -4°C
Kars: Parçalı ve az bulutlu, -2°C
Malatya: Parçalı ve az bulutlu, -2°C
Van: Parçalı ve az bulutlu, 1°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. Genel olarak buzlanma ve don beklenirken, kuzey kesimlerde pus ve sis etkili olabilir.
Batman: Parçalı ve az bulutlu, 0°C
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, -3°C
Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu, 6°C
Mardin: Parçalı ve az bulutlu, 5°C