Bakan Bayraktar açıkladı! Somali’de petrol çıkarma çalışmaları için geri sayım başladı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çağrı Bey Sondaj Gemisi'nin Somali'de gerçekleştireceği sondaj operasyonunun detaylarını açıkladı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2026 yılında enerji alanında atacağı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Somali'de bir sondaj yapacaklarını anımsatan Bayraktar, sondaj kararı için sahada ve ofislerde bir seneyi aşan bir çalışma yaptıklarını, bu çalışmalarda yapay zekayı da kullandıklarını anlattı.

Bakan Bayraktar, "Somali'de bu yapacağımız faaliyet, bütün bölgede oyunu değiştirici etkisi olabilecek büyüklükte bir iş. Oradan ümitvarız. Ciddi bir çalışmanın sonunda o lokasyona karar verdik. Orada daha çok petrol emareli olduğunu düşündüğümüz bir sondaj yapacağız" açıklamasını yaptı. Sondaj operasyonunun detaylarını da paylaşan Bayraktar, "Somali'de 3.480 metre deniz derinliği var. Yani, 3.5 kilometre su kalınlığı var. Ondan sonra da bir 3.5 kilometre daha sondaj yapacağız. Varsa oradaki petrolü bulup çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.