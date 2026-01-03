Son dakika: ABD Venezuela'ya saldırdı! Trump Maduro ve eşini kaçırdıklarını duyurdu | Önce Guantanamo'ya sonra New York'a yargılanmaya gidiyor
Son dakika haberleri... ABD Başkanı Trump'ın tehditlerinin ardından Venezuela'nın başkenti Caracas'ta hava saldırıları düzenlendi. Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırdıklarını duyurdu.Venezuela yetkilileri yaptıkları açıklamalarda, ABD saldırısının Venezuelalı sivillerin hayatını kaybettiğini belirtti. ABD ise saldırının adının "Yeniden Şimşek" olduğunu duyurdu ve Maduro'nun yerini korumalarından birinin ihbar ettiğini söyledi. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro'nun New York'ta yargılanacağını duyurdu. ABD, Maduro'nun ilk görüntüsünü paylaştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin New York'a götürülmeden önce Küba'daki Guantanamo Deniz Üssü'ne getirileceği ve buradan ise çift, New York'a götürülmek üzere bir uçağa transfer edilecek. Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin müdahalesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Venezuela’nın özgürlük saati geldi" ifadelerini kullandı.
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırdıklarını duyurdu.
CARACAS'TAN DUMANLAR YÜKSELDİ
ABD ile tırmanan gerilimler arasında Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyuldu ve duman bulutları yükseldi.
Reuters görgü tanıklarına göre cumartesi sabahının erken saatlerinde Caracas'ta yüksek sesler duyulduğunu bildirdi.
Şehrin güney bölgesinde, büyük bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.
BİR GÜN ÖNCE SALDIRI MESAJI
Venezuelalılar Cuma günü, Kolombiya sınırına yakın dar bir kıyı şeridinin ABD askeri saldırısının hedefi olabileceğine dair artan haberlerle uyandılar. Yerel basın ve ABD basını cuma günü Venezuela'ya saldırı düzenlenebileceğini yazmıştı.
CANLI ANLATIM
YOLCULUK ÖNCE GUANTANAMO'YA
CNN'in konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin New York'a götürülmeden önce Küba'daki Guantanamo Deniz Üssü'ne getirileceği ve buradan ise çift, New York'a götürülmek üzere bir uçağa transfer edilecek. Guantanamo, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından tutukluların yıllarca alıkonulduğu ve sık sık işkence iddialarıyla gündeme gelen askeri hapishaneye ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.
MADURO'DAN İLK KARE
ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ait ilk fotoğraf ortaya çıktı.
MACHADO: 'VENEZUELA ÖZGÜR OLACAK!'
Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin müdahalesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Venezuela’nın özgürlük saati geldi" ifadelerini kullandı. Machado, muhalefet mensubu bir diğer milletvekili ve Maduro’nun 2024 seçimlerindeki rakibi Edmundo Gonzalez’in devlet başkanlığı görevini üstlenmesi gerektiği belirtti.
Nicolás Maduro, bugünden itibaren Venezuelalılara ve diğer birçok ulusun vatandaşlarına karşı işlediği korkunç suçlar nedeniyle uluslararası adaletle karşı karşıyadır.
Müzakere edilmiş bir çıkışı kabul etmeyi reddetmesi üzerine, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti yasaları uygulama sözünü yerine getirmiştir.
Ülkemizde Halk Egemenliği ve Ulusal Egemenliğin hüküm sürme vakti geldi.
Düzeni sağlayacağız, siyasi mahkumları serbest bırakacağız, istisnai bir ülke inşa edeceğiz ve çocuklarımızı eve geri getireceğiz.
Yıllarca mücadele ettik, her şeyimizi verdik ve buna değdi. Olması gereken şey şu an gerçekleşiyor.
Bu, vatandaşların vaktidir. 28 Temmuz’da demokrasi için her şeyi riske atanların vakti. Edmundo González Urrutia’yı Venezuela’nın meşru Başkanı olarak seçen bizlerin vakti; kendisi derhal anayasal görevini üstlenmeli ve Ulusal Silahlı Kuvvetler’in tüm subay ve askerleri tarafından Başkomutan olarak tanınmalıdır.
Bugün yetkimizi savunmaya ve yönetimi devralmaya hazırız. Demokratik Geçiş somutlaşana kadar uyanık, aktif ve örgütlü kalalım. Hepimize ihtiyaç duyan bir geçiş süreci bu.
Ülkemizin içinde olan Venezuelalılar; çok yakında resmi kanallarımız aracılığıyla size bildireceğimiz adımları atmaya hazır olun.
Yurt dışındaki Venezuelalılar; sizlerin harekete geçmesine, dünya hükümetlerini ve vatandaşlarını harekete geçirmenize ve şimdiden yeni Venezuela’nın inşa operasyonuna dahil olmanıza ihtiyacımız var.
Bu karar anlarında tüm gücümü, güvenimi ve sevgimi kabul edin.
Hepimiz tetikteyiz ve iletişimde kalmaya devam ediyoruz.
VENEZUELA ÖZGÜR OLACAK!
"ASKERLER MADURO'YU UYANDIRIP ALDI"
Venezueal ve lideri Nicolas Maduro'ya yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin Fox News'e telefonla bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun ayrıntılarını anlattı. Askerlerin Maduro'yu uyandırım aldığını belirten Trump, Maduro'nun yakalanışını canlı izlediğini söyledi.
Konuşmasının devamında bir konuya daha değinen Trump, "Meksika konusunda bir şeyler yapmamız gerekiyor" dedi.
TRUMP'TAN MARİA'YA NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ İNTİKAMI
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'yu destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin soruya, "Bunu değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere Venezuela'nın bir devlet başkanı yardımcısı var" cevabını verdi.
"MADURO'NUN YARDIMCISI BURADA DEĞİL"
İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez'in Rusya'ya geldiğini öne sürdü.
RUSYA'DAN O İDDİALARA YALANLAMA
Rusya, "Maduro'nun yardımcısı Rusya'ya kaçtı" iddialarını yalanladı. Rusya'dan yapılan açıklamada, "Maduro'nun yardımcısı burada değil" ifadeleri kullanıldı.
TRUMP: MADURO VE EŞİ NEW YORK'A GÖTÜRÜLÜYOR
ABD Başkanı Trump, Maduro ve eşinin New York'a götürüldüğünü söyledi.
TRUMP: DİZİ İZLER GİBİ İZLEDİM
ABD Başkanı Trump, Maduro ve eşini kaçırdıkları saldırıda can kaybı olmadığını bildirdi. Kaçırdıkları Maduro ve eşinin New York'a götürüleceğini ifade eden Trump, "Operasyonda birkaç yaralımız var." dedi.
Trump'ın açıklamalarından satır başları:
"Birkaç yaralımız var, ölü yok. 4 gün önce yapacaktık, bekledik.
Maduro kale gibi bir yerdeydi. Maduro çok korunaklı bir yerdeydi.
Yakalanmasını bir dizi gibi canlı izledim. Dünyada bu operasyonu bizden başka hiçbir ülke yapamaz.
Birkaç adamımız vuruldu. Tüm hava araçlarımız geri döndü.
Biz uyuşturucu ile savaşıyoruz, mücadelemizin devam edeceğini söylemiştim. Maduro sonlarında pazarlık yapmaya çalışmıştı. Başka birinin Maduro’nun bıraktığı yerden devam etmesine izin veremeyiz.
Meksika konusunda da bir şeyler yapacağız.
VENEZUELA'DAN LİDERLİĞE GÜVEN ÇAĞRI
Venezuela İçişleri Bakanı vatandaşlara sakin kalmaları, liderliğe güvenmeleri çağrısı yapıyor.
NEW YORK'TA YARGILANACAK
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi Maduro'nun New York'ta yargılanacağını duyurdu ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde iddianame hazırlandı. Nicolas Maduro; narko-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu, makineli tüfekler ve patlayıcı/yıkıcı cihazlar bulundurma, ayrıca ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurmaya yönelik komplo suçlamalarıyla yargılanacak.
Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde Amerikan adaletinin tüm ağırlığıyla yüzleşecekler. ABD Adalet Bakanlığı’nın tamamı adına, Amerikan halkı adına hesap sorulmasını talep etme cesaretini gösterdiği için Başkan Trump’a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu iki sözde uluslararası uyuşturucu kaçakçısını yakalamak için yürütülen inanılmaz ve son derece başarılı operasyonu gerçekleştiren cesur ordumuza da büyük bir teşekkür ediyorum."
AB: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Venezuela'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Her koşulda uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na saygı gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.
Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Venezuela'ya düzenlenen saldırılarla ilgili açıklama yaptı.
AB'nin Karakas'taki büyükelçisi ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirten Kallas, "AB, Venezuela'daki gelişmeleri yakından takip ediyor." bilgisini verdi.
Kallas, "AB, Sayın (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro’nun meşruiyetten yoksun olduğunu defalarca dile getirmiş ve barışçıl bir geçişi savunmuştur. Her koşulda uluslararası hukuk ve BM Şartı'na saygı gösterilmelidir. Tüm tarafları itidale davet ediyoruz." vurgusunu yaptı.
Kallas, ülkedeki AB vatandaşlarının güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunun altını çizdi.
Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot da Venezuela'daki vatandaşların güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.
Durumu yakından takip ettiklerini belirten Prevot, Avrupalı müttefiklerle koordinasyon halinde olduklarını ifade etti.
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de gelişmeleri ve ülkedeki İtalyan vatandaşların durumunu yakından takip ettiklerini kaydederek Başbakan Giorgia Meloni'nin durum hakkında sürekli olarak bilgilendirildiğini aktardı.
MADURO'NUN KONUMUNU KORUMASI VERDİ
ABD Venezuela'ya yönelik saldırının adının "Yeniden Şimşek" olduğunu duyurdu. Saldırının süresinin 87 dakika olduğu ve Maduro'nun yakın korumalarından birinin Maduro'nun yerini söylediği belirtildi.
VENEZUELA'DAN BM'YE ÇAĞRI
Venezuela, ABD hükumetinin gerçekleştirdiği "suçlu saldırı"ya karşılık olarak BM Güvenlik Konseyi'ne acil bir toplantı çağrısında bulundu.
ABD SİVİLLERİ ÖLDÜRDÜ
Venezuela yetkilileri yaptıkları açıklamalarda, ABD saldırısının Venezuelalı sivillerin hayatını kaybettiğini fakat ölü ve yaralı sayısının belirsiz olduğunu belirtti.
RUBIO'DAN AÇIKLAMA
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kendisine "Maduro'nun ABD gözetiminde olması nedeniyle Venezuela'da başka bir işlem yapılmasını beklemediğini" söylediğini belirtti.
Lee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rubio ile telefonda görüştüğünü söyledi. Maduro'nun "Amerika Birleşik Devletleri'nde cezai suçlamalarla yargılanmak üzere" tutuklandığını ve "kinetik eylemin, tutuklama emrini yerine getirenleri korumak ve savunmak için gerçekleştirildiğini" öğrendiğini belirtti.
MADURO VE EŞİ NEREDE?
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, Maduro ile eşinin nerede olduğunun bilinmediğini ve hayatta olduklarına dair kanıt talep ettiklerini söyledi.
VENEZUELA'YA SEYAHAT UYARISI
ABD'nin Bogota Büyükelçiliği, Venezuela'yı hedef alan saldırıların ardından vatandaşlarını bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Venezuela'nın ABD'nin seyahat uyarı sisteminde en yüksek seviye olan "Seviye 4: Seyahat Etmeyin" kategorisinde yer almaya devam ettiği, ülkede vatandaşları için ciddi güvenlik risklerinin bulunduğu bildirildi.
ABD vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat etmemeleri uyarısı yapılan açıklamada, ülkedekilere de güvenlik gerekçesiyle bulundukları yerde kalmaları tavsiye edildi.
Açıklamada, Venezuela'daki tüm ABD vatandaşlarının ülkeden derhal ayrılmalarının şiddetle tavsiye edildiği belirtildi.
GUANTANAMO'YA MI GÖTÜRÜYORLAR?
ABD'nin Delta Force birliğinin Maduro'yu askeri uçakla kaçırdığı biliniyor. Reuters ise güzergahın gizli tutulduğunu belirtti. Öte yandan Maduro'nun Guantanamo'ya götürüldüğü iddia ediliyor.
SALDIRI BİRLİĞİ DELTA FORCE
ABD'li yetkililer CBS News'e verdikleri demeçte, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun cumartesi sabahı erken saatlerde ABD ordusunun en üst düzey özel görev birimi olan"Delta Force" üyeleri tarafından yakalandığını söyledi.
ABD Ordusu'na bağlı bir birlik olan Delta Force, 2019'da terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi öldüren saldırılardan da sorumluydu .
MADURO'YU ASKERİ NAKLİYE UÇAĞI İLE KAÇIRDILAR
ABD basını Maduro'nun Caracas yakınlarındaki bir askeri üsten askeri bir nakliye uçağı ile kaçırıldığını iddia etti.
"MADURO VE EŞİ ELE GEÇİRİLDİ"
ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Venezuela'ya yönelik saldırıyı resmen üstlendi. Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir operasyon düzenleyerek, Maduro'yu ve eşini yakalayıp ülkeden çıkardı. Bu operasyon, ABD kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde gerçekleştirildi. Ayrıntılar daha sonra verilecektir. Bugün saat 11:00'de Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı düzenlenecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz! Başkan DONALD J. TRUMP"
BİZE SALDIRDILAR AMA YENEMEYECEKLER
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ülkesinin "stratejik kaynaklarını ele geçirmeyi ve yönetimini değiştirmeyi hedefleyen ABD saldırılarının hedefi" olduğunu söyledi ve uluslararası topluma ABD'nin kınanması çağrısı yaptı.
Lopez, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, ülkesine yönelik saldırılara ilişkin konuştu.
Venezuela Savunma Bakanı Lopez, "Venezuela halkı, ABD hükümeti tarafından gerçekleştirilen en acımasız askeri saldırıların hedefi olmuştur." dedi.
Saldırıların başkent Caracas'taki Fuerte Tiuna Askeri Üssü ile Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerini hedef aldığını söyleyen Lopez, sivil yerleşim yerlerinin bombalandığına, ölü ve yaralı bilgisine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Lopez, saldırıların bölgede barış ve istikrarı tehdit ettiğine dikkati çekerek uluslararası topluma ve tüm çok taraflı kuruluşlara "Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ABD'nin kınanması" çağrısında bulundu.
ABD'nin Venezuela'nın stratejik kaynaklarına yönelik "aç gözlülüğü" nedeniyle saldırılar düzenlediğini belirten Lopez, "uyuşturucu kaçakçılığı bahanesiyle" düzenlenen saldırıların "Venezuela'da bir yönetim değişikliğini zorlamayı ve ABD emperyalizminin sahte planlarına boyun eğdirmeyi amaçladığını" vurguladı.
"Bize saldırdılar ama bizi yenemeyecekler." diyen Lopez, halkı birlik, direniş ve sükuneti koruma çağrısında bulundu.
Lopez, "Dünyaya ne kadar güçlü olduğumuzu gösterelim. Zorluklara karşı dirençli olalım ve hazırlıklarını yaptığımız tüm ulusal savunma planlarını uygulayalım. Bu nedenle, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Anayasası, Olağanüstü Hal Kanunu ve Ulusal Güvenlik Kanunu'na uygun olarak, ülke genelinde dış acil durum ilan eden kararı tamamen destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Hükümetin "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum ilan ettiği" kararnameye uygun hareket edeceklerini söyleyen Lopez, Devlet Başkanı Nicolas Moduro'nun talimatlarını uygulayacaklarını kaydetti.
Lopez, halk, asker ve polis işbirliği içinde "kapsamlı savunma için ellerindeki tüm silah sistemlerini kullanacaklarının" altını çizdi.
Venezuela'nın başkenti Caracas başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyulmuştu.
Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Devlet Başkanı Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan bir olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.
VENEZUELA'DA HANGİ BÖLGELER VURULDU?
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Pedro ABD'nin vurduğımı belirttiği bölgeleri şöyle sıraladı:
•La Carlota - Karakas'ın merkezinde stratejik askeri hava üssü.
• Cuartel de la Montaña -Askeri kışla ve Hugo Chávez'in anıt mezarının bulunduğu yer
• Palacio Federal Legislativo - Meclis Binası
• Fuerte Tiuna: Venezuela'nın en büyük ana askeri yerleşkesi. Savunma Bakanlığı burada.
• Aeropuerto en el Hatillo: Başkentteki sivil ve lojistik amaçlı kullanılan bölgesel havalimanı.
• Base n3 de F16 (Barquisimeto): Venezuela Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarının bulunduğu üs.
• Aeropuerto privado Caracas (Charallave): Başkentteki özel uçuşlar için kullanılan özel/sivil havalimanı.
• Miraflores: Venezuela Devlet Başkanı'nın resmi çalışma ofisi ve konutu olan başkanlık sarayı.
• Santa Mónica, Los Teques, 23 de Enero: Karakas’taki ve çevresindeki yoğun nüfuslu yerleşim bölgeleri ve mahalleler.
• Casco Central de Caracas: Bakanlıkların bulunduğu şehir merkezi.
ASKERİ UÇUŞLAR DEVAM EDİYOR
Görgü tanıkları, Caracas'taki patlamaların azaldığını ancak şehrin üzerinde askeri uçaklardan kaynaklanan gürültünün hala sık sık duyulduğunu söylüyor.
ABD'Lİ YETKİLİLER "EMRİ TRUMP VERDİ" DEDİ
CBS News'e ulusal güvenlik konularını görüşmek üzere isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan iki ABD'li yetkiliye göre, ABD Başkanı Donald Trump, günler önce ABD ordusuna Venezuela'da kara saldırıları düzenleme yetkisi verdi.
Kaynaklara göre, askeri yetkililer görevin Noel Günü'nde gerçekleştirilmesini görüştüler ancak ABD'nin Nijerya'da DEAŞ hedeflerine yönelik hava saldırıları öncelik kazandı.
Noel'i takip eden günlerde ise saldırı hava koşulları nedeniyle ertelendi. Yetkililer, ABD ordusunun görev başarısı için avantajlı hava koşulları istediğini söyledi.
VENEZUELA'DA OHAL: "ABD BAŞARILI OLAMAYACAK"
Venezuela patlamaların ardından OHAL ilan etti. Maduro'nun tüm savunma güçlerinin konuşlandırılması emrini verdiği ve halkı sokaklara çağırdığı belirtildi. Caracas'tan yapılan açıklamada "ABD başarılı olamayacak" ifadeleri kullanıldı.
Venezuela yönetimi "Bu (ABD) saldırının amacı, Venezuela'nın stratejik kaynaklarını, özellikle petrol ve madenlerini ele geçirmektir" ifadelerini kullandı.
BEYAZ SARAY YORUM YAPMADI
Beyaz Saray, Caracas'taki patlamalarla ilgili haberler hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
TANKLAR SOKAKLARA İNDİ
Venezuela'nın başkenti Caracas'ın sokaklarında, Miraflores Başkanlık Sarayı yakınlarında tanklar görüldü.
PATLAMALAR ANA ASKERİ ÜS YAKININDA
Şili'nin Santiago kentinden bildiren El Cezire muhabiri Lucia Newman, patlamanın Caracas'taki ana askeri üs olan Fortuna yakınlarında veya çevresinde meydana geldiğini söyledi.
BM DERHAL BİR ARAYA GELMELİ
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Petro, "Caracas şu anda saldırı altında. Dünyayı uyarın: Venezuela saldırıya uğradı! Füzelerle bombardıman yapıyorlar. OAS ve BM derhal bir araya gelmelidir." ifadelerini kullandı.
EN AZ YEDİ PATLAMA VE ALÇAK UÇUŞ
Associated Press haber ajansı, Caracas'ta en az yedi patlama olduğunu ve alçak uçuş yapan uçakların seslerinin duyulduğunu bildirdi.