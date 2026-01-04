Güllü’nün ölümünde şok ses kayıtları açığa çıktı! Çocukları annelerinin şifrelerini değiştirmeye çalıştı...
Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in kaydettiği ortaya çıkan yeni ses kayıtlarında, oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve nişanlısı Sena Bilgin’in annelerinin e-posta şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları duyuldu.
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü 'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Sabah'tan Kerim Cengil 26 Eylül 2025'te vefat eden Güllü'nün ölümü sonrası yeni ses kayıtlarına ulaştı. Kayıtlarda Güllü'nün oğlu Tuğberk ve nişanlısı Sena'nın da yer alması dikkat çekti.
11 Ekim 2025 tarihinde yine Tuğyan tarafından kaydedilerek sevgilisi Kervan'a gönderildiği öğrenilen ses kayıtlarında Güllü'nün çocukları ve gelin adayının Güllü'nün e-posta hesap şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları görüldü. Ses kayıtlarında ise şu ifadeler yer aldı:
Tuğberk: Şifreleri değiştirelim mi?
Tuğyan: Bana da at annemin şifrelerini...
Tuğberk: Sena, Annemin Hotmail şifresini nasıl bulmuştuk?"
Tuğyan'ın annesine "Seni hazmedemiyorum anne, seni kıskanıyorum" ifadeleri dikkat çekmişti.
TUĞBERK İLE SENA 2024'TE NİŞANLANDI
Tuğberk Yağız Gülter, 2024 yılının aralık ayında Sena Bilgin ile nişanlandı. Denizli'nin Çivril ilçesinde Bilgin'in evinde gerçekleşen sade bir törenle Tuğberk ile Sena evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişan töreninde Güllü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu da yer aldı.